Feministas exigen destitución de funcionarios tras desalojo

Integrantes de diversos colectivos feministas del Estado de México exigieron la destitución de los responsables de ordenar el desalojo "violento" de las activistas que ocuparon la sede de la Comisión de Derechos Humanos de Ecatepec y, denunciaron que durante la actual administración mexiquense incrementó la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

Aunque las calles del primer cuadro de Toluca fueron cerradas con vallas desde las primeras horas de este martes por los festejos patrios, las feministas llegaron encapuchadas frente al palacio de gobierno del Estado de México, algunas con pancartas en las que demandaron "¡Justicia!".

Pidieron la destitución del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis, así como los titulares de seguridad y del instituto de la mujer municipales, Roberto Hernández y Gabriela Espinosa, así como de la titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Maribel Cervantes; el fiscal de Justicia, Alejandro Gómez; y el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Olvera.

Además, responsabilizan de estos hechos tanto al gobernador Alfredo del Mazo Maza como el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues enfatizaron que el desalojo violento de siete menores, una mujer embarazada y la detención de 13 personas que acudieron a esa sede para demandar la resolución de casos de mujeres víctimas de feminicidio, desaparecidas, violadas o agredidas que a la fecha no han recibido solución.

"Reconocemos la organización de las mujeres en pro de una vida libre de violencia, a la que todos tenemos derecho. El Edomex es el estado con más feminicidios a nivel nacional, el gobierno estatal a cargo de Alfredo del Mazo no ha implementado medidas que disminuyan o erradiquen la violencia contra las mujeres, ha hecho caso omiso a las demandas y la petición de mujeres de todo el estado, así como la falta de impartición de justicia para las familias de las víctimas", destacaron.

Recordaron que ante la declaratoria de alerta de género, en el 2015, en 11 municipios, las cifras de feminicidio no disminuyeron, pues en el 2018 se reportaron 106 casos; en 2017 fueron 64; y en 2016 llegaron a 56, mientras que de enero a agosto del 2020, la cifra llegó a 80, colocando a la entidad en primer lugar nacional en asesinatos de mujeres.

Recordaron que en septiembre de 2019 se decretó la segunda alerta de género para siete municipios de la entidad por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres. En ambos casos, Ecatepec ocupa los primeros lugares, con 122 feminicidios en el 2019.