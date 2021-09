Feministas no volverán a los pactos de silencio: Paula Cometa

"Todo debe estar abordado desde un enfoque feminista, desde una idea interseccional, transversal, horizontal", aseguró Paula Cometa Stange, una de las integrantes del colectivo feminista chileno "Las Tesis", autoras de la performance "Un violado en tu camino", y quienes sostuvieron anoche -6 de septiembre- una charla durante el último día de actividades del Hay Festival Querétaro 2021, quien aseguró que las luchas feministas atraviesan todo, trabajan por lo social, por la dignidad, por una vivienda, por salud.

Durante la charla con la escritora Alma Delia Murillo, Paula Cometa dijo que en la lucha feminista hace falta aumentar la paciencia y estar siempre en contacto, problematizando y visibilizando las demandas, y continuar atentas para que no ocurra como en Texas, Polonia o Chile, donde leyes como las de la despenalización del aborto se echan para atrás.

"Hay momentos de avance y momentos de retroceso y hay que estar atentas a movilizar, en nuestro caso desde el arte, para poder seguir generando obra, puestas en escena o distintos materiales visuales y sonoros que hagan un poco de énfasis en esos temas", señaló Cometa.

Sibila Sotomayor dijo además que aún hay mucho trecho por avanzar, pero se van notando ciertos cambios desde la necesidad de activación de los feminismos en todos los frentes posibles, "hay un cambio en torno a la inclusividad a nivel del lenguaje, hay un cambio en torno a las identidades de género, de entender que hay más de dos, hay cambios y esperamos estar vivas para verlos. Mientras más se va masificando y vaya generando otra realidad vamos a lograr que efectivamente el patriarcado desaparezca a nivel estructural, el problema a lo que se está apuntando es de base, necesitamos las políticas públicas, necesitamos las leyes, los cambios a menor escala".

Sibila dijo también que hay cosas que simplemente no aceptan y aunque saben que no se puede tolerar que sigan ocurriendo estas violencias todo el tiempo, hay avances, pero las feministas tienen que estar alertas todo el tiempo.

"Estamos en este ejercicio agotador, constante de estar peleando con todo el mundo todo el tiempo por lo mismo, ahí es donde se nota la grieta, se nota que hay algo que cambió, que hubo un cambio de foco y que no hay vuelta atrás, tenemos ese convencimiento de que no hay vuelta atrás, de que no vamos a volver a los pactos de silencio y no vamos a volver a aceptar ese tipo de violencias de todo tipo, tanto físicas, psicológicas, sexuales, epistemológicas, finalmente está en todas partes el patriarcado", señaló Sibila.

Daffne Valdés aseguró que en Chile toda marcha termina con la represión policial, sean jóvenes, adultas mayores, niñas, dice que no es que las marchas se salgan de control, sino que la fuerza que con que se reprimen es desmedida, "si es que se refiere a rayar un par de muros o a monumentos, no se compara con lo que es la violencia patriarcal, con los feminicidios no es comparable, son cosas que se pintan de nuevo y ya está".

Paula Cometa agregó: "Mira qué coincidencia, hay gente que respeta tanto los monumentos y respeta tanto los símbolos religiosos y la patria, pero no puede con lo material que es la vida que se está viviendo más allá de los símbolos, más allá de todo eso, eso es muy irritante. El feminismo tiene que estar ahí, tiene que estar siempre perteneciéndose en todas las discusiones, estando dentro del Congreso y fuera del Congreso, estando en las universidades, al interior de las familias, en todos lados, hay que seguir".

Las Tesis, autoras de la obra "El violador eres tú", de la que derivó la performance "Un violador en tu camino", están trabajando una nueva performance que se llama "Resistencia o la reivindicación de un derecho colectivo" que habla del derecho a una vida libre de violencia y es una obra colaborativa que hacen en un laboratorio de algunos días y luego se muestra la obra, "la idea es que la obra sirve como plataforma para que las personas que participan enuncien sus testimonios, sus demandas", dijo Daffne.