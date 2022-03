Feministas protestan con zepelín en el cielo de CDMX por el Día de la Mujer

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Colectivos feministas sobrevolaron este lunes un dirigible en el cielo de Ciudad de México para recordar a mujeres víctimas de feminicidio, previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo.



El dirigible de unos 50 metros fue puesto en vuelo con las frases "10 feminicidios diarios" y "Ninguna en el olvido" con la finalidad de visibilizar los casos de violencia y feminicidio que han ocurrido en el país desde hace años.

"Protestamos con dolor en el cielo en contra de los asesinatos diarios a mujeres –por el simple hecho de ser mujeres– y lo hacemos desde las alturas para estar más cerca de nuestras hermanas", señalaron los colectivos, que mantuvieron su anonimato, en un breve comunicado.

El zepelín sobrevoló cinco puntos emblemáticos de Ciudad de México: la Fuente de la Diana, la Victoria Alada, el Senado de la República, el Monumento a la Revolución y Bellas Artes.

"Con esta acción expresamos públicamente nuestro hartazgo ante la impunidad, buscamos abrir conversación para que como sociedad nos cuestionemos la violencia de género y urgimos a las autoridades, una vez más, a que nos escuchen", precisaron.

Las feministas aseguraron que volaron el dirigible "con dolor en el cielo" porque "en el cielo estamos todas".

"Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas", dijeron.

Recordaron que entre marzo de 2021 a marzo de 2022 ha habido en México aproximadamente de 10 asesinatos de mujeres diarios. Sin embargo, aseguraron que "nosotras no somos cifras ni datos"

"Somos universos completos, somos historias, somos amores, somos desamores, somos familias, somos complejidad y también somos con nuestras diferencias", indicaron.

Asimismo, aprovecharon para exigir justicia para las familias de las víctimas y sentenciaron que no van a dejar de protestar en contra del "México Feminicida en el que vivimos" hasta que haya acciones concretas por parte del Estado.

Finalmente, señalaron que siempre como mujeres les han dicho qué hacer y cómo hacer las cosas "nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces también subimos. Subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí somos todas".

El país suma casi 25,000 desaparecidas o no localizadas, en el que cada día matan a más de 10 mujeres y que el año pasado registró oficialmente más de 1,000 feminicidios -asesinatos por razón de género-, un incremento del 2,66 % frente a 2020.