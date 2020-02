Feministas quedan inconformes tras reunión en Palacio Nacional

Luego de sostener una reunión con la directora de Atención Ciudadana de la presidencia, Leticia Ramírez, la comitiva de mujeres feministas informó que no llegaron a un consenso de sus peticiones y que únicamente se burlaron de ellas.

Al término de la reunión, una de las voceras del movimiento dijo que presuntamente Leticia Ramírez las escuchó, pero que les dijo que no podía atender sus exigencias, como la pena máxima al feminicida de Ingrid Escamilla, sanción contra los medios de comunicación que publicaron las fotos del feminicidio, así como una disculpa pública del Presidente en la mañanera.

"Estamos ante un acto más de simulación por parte del gobierno, la directora general de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, únicamente nos invitó a su sala para escucharnos durante una hora y decirnos que ella no tiene ninguna atribución para darnos respuesta, únicamente se burló de nosotras", dijeron.

En el mensaje pidieron a los mismos medios difundan información sobre los feminicidios que ocurren para que estos entren en la agenda pública del Presidente. Contaron que al preguntarle a la directora de Atención Ciudadana, cuantas veces el mandatario ha utilizado el tipo penal feminicidio, esta respondió que "no sabía".

Al término de su mensaje, una mujer encapuchada intentó romper el vidrio de una ventana con un mazo, como respuesta a que no fueron escuchadas, sin embargo, un conato de riña entre comerciantes, a tan sólo unos metros de las protestas, generó que las mujeres huyeran del lugar. Además acusaron que había infiltradas en la manifestación.

Marcharán en varios estados en memoria de Ingrid "E"

Mujeres de distintos rincones de la República Mexicana están convocando, por medio de redes sociales, a movilizaciones feministas para exigir justicia por la reciente muerte de Ingrid Escamilla y por las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en México.

Érick Francisco "N" apuñaló a Ingrid Escamilla, la desolló, para luego arrojar parte de sus órganos por el inodoro y el drenaje de la calle. Tras confesar su crimen fue detenido. Los hechos ocurrieron en un complejo habitacional de la calle Tamagno 258, de la alcaldía Gustavo A. Madero, el pasado domingo.

Las marchas serán en distintos puntos de México:



CDMX. Viernes 14 de Febrero, 16:00 hrs en el antimonumento (Bellas Artes).

Sábado 15 de Febrero, a las 13:00 hrs en el metrobus Gustavo A. Madero.



Tampico. Viernes 14 de Febrero a las 16:hrs en la Plaza de Armas, Tampico



Tijuana. Sábado 15 de Febrero a las 17_00 hrs en la Glorieta de las Tijeras, Zona Río



Ciudad Juárez. Sábado 15 de Febrero a las 12:00 hrs en el Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF)



Guadalajara. Sábado 15 de Febrero a las 17:00 hrs en la Plaza de Armas



Veracruz. Sábado 14 de Febrero a las 16:00 hrs en la explanada del Auditorio Benito Juárez



Ciudad Victoria. Sábado 16 de Febrero a las 17:00hrs en la Plaza del XV



Puebla. Viernes 14 de Febrero a las 15:00 hrs en el Zócalo de Puebla