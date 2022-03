Feministas toman el cielo capitalino

Ciudad de México.- Sin previo aviso, igual que el año pasado cuando diversas colectivas feministas iluminaron Palacio Nacional con la leyenda en color morado "México feminicida", la mañana de este lunes, un día antes del 8M y de la marcha feminista que está prevista para este martes a las 4 de la tarde, colectivas feministas hicieron cruzar el cielo de la Ciudad de México con un zepelín que decía: "10 feminicidios diarios" y "Ninguna en el olvido", en una acción artística denominada "Con dolor en el cielo".

Sobre el Monumento a la Revolución, la columna del Ángel de la Independencia, la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes, la fuente de la Diana Cazadora, el Senado de la República y desde varios puntos de Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, un zepelín cruzó el cielo llevando su mensaje mientras las redes sociales se volcaban a reproducir imágenes del cielo con el zepelín y el mensaje: "Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper cosas: entonces subimos porque en el cielo no hay límites. #FuimosTodas #ConDolorEnElCielo #NiUnaMás #FeministasTomanElCieloDeMexico #MéxicoFeminicida #FuimosTodxs".

La mañana del lunes, el zepelín llevó por el cielo el mensaje para decirle a la ciudadanía, al país, al mundo, que México es un país feminicida. Un país en el que cada día se asesinan a 10 mujeres por razones de género.