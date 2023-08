Fernández Noroña cuestiona la cooperación de EEUU para combatir el narcotráfico en México

MONTERREY (EFE).- Gerardo Fernández Noroña cuestionó este miércoles la cooperación de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en México al argumentar que el problema ni siquiera está controlado en ese país.



El aspirante a candidato presidencial reconoció en Monterrey que han acusado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de una mala relación con Washington, pero argumentó que es porque no ha asumido la postura sumisa de gobiernos anteriores.

"La relación ha sido de respeto con todos los países del mundo, solamente que nosotros no somos lacayos del Gobierno de Estados Unidos, como eran los gobiernos anteriores, nosotros defendemos la independencia y soberanía", dijo el diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT), aliado del Gobierno.

Fernández Noroña expresó su rechazo a que el Ejército estadounidense combata a los cárteles de la droga en México, como han propuesto los políticos del partido Republicano.

"Que lo solucionen en su país (el problema del narcotráfico) ¿Cómo le distribuyen la droga al pueblo de Estados Unidos?. ¿Le llega por Amazon o por servicio postal norteamericano o cómo les llega?", espetó.

Recordó que, como diputado federal, presentó información de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) que señalaba que la droga la distribuyen en Estados Unidos los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de Beltrán Leyva y el del Pacífico.

"Los mismos que operan en México distribuyen la droga en Estados Unidos, pues que se ocupen de resolverlo allá. Además, quién plantearía que entre el Ejército de Estados Unidos a ayudarnos", mencionó.

Y citó que la "última ayuda" de Washington terminó con la pérdida del 60 % del territorio nacional en referencia a la Guerra de México-Estados Unidos del siglo XIX.

"De esas ayudas nosotros no queremos", remarcó.

Sus declaraciones ocurren mientras arrecian de forma simultánea las contiendas presidenciales en México y Estados Unidos, donde hay republicanos que proponen declarar la guerra contra los cárteles mexicanos por el tráfico de fentanilo.

Fernández Noroña ha sorprendido al ubicarse en tercer o cuarto lugar en algunas encuestas del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que definirá su candidato presidencial para las elecciones de 2024 el próximo 6 de septiembre.

De visita en el estado de Nuevo León, polo industrial del norte de México y fronterizo con Texas, Fernández Noroña también descartó una mala relación del Gobierno de López Obrador con los empresarios mexicanos.

Mencionó que tampoco se ha realizado una reforma tributaria o se ha despojado de sus bienes a nadie.

"No se ha tocado a un solo empresario. ¿A quién se le ha quitado nada? No ha habido una expropiación, que no es una figura comunista, es una figura legal", sostuvo.

"¿Entonces de qué hablan? ¿Cuál mala relación con los empresarios? Les ha ido mejor que nunca", concluyó.