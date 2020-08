Fernández Noroña llama hipócritas a Ramírez Cuéllar y Martí Batres

El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, llamó hipócritas al líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, y el expresidente del Senado, Martí Batres, por criticar la adhesiones de los experredistas Mauricio Toledo y Héctor Serrano a ese partido político para tener la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro.

"La crítica de Ramírez Cuéllar y de Martí es una crítica hipócrita porque no criticaron a Valentín, diputado local, operador de Toledo, que se suma a Morena y les da la Jucopo y sí critican esto. Yo le preguntaría a Ramírez Cuéllar si está llamando a sus diputadas y diputados a votar por el PRI, pero mejor que se quite la máscara y diga 'yo francamente voy con el PRI'.

"Pero que no esté usando un subterfugio para criticarnos, igual que Martí, con todo cariño se lo digo, la compañera Citlalli es muy buena persona", apuntó Fernández Noroña.

En un video que hizo la tarde de este sábado, el aspirante a la Mesa Directiva de San Lázaro aseguró que no obtendrá ningún beneficio ni tiene ningún acuerdo inconfesable, además que no está planteando corrupción o protección a Toledo ni a Serrano.

"Alfonso Ramírez Cuéllar actúa con absoluta hipocresía, porque cuando dice es que ese pragmatismo (…) esta misma semana, Valentín, diputado local de la capital del país del PRD, el principal operador político de Mauricio Toledo, acaba de sumarse a la fracción de Morena y lo hizo para garantizar la Jucopo para Morena y ahí ni Martí Batres ni Ramírez Cuéllar, ni mi estimada compañera Citlalli Hernández dijeron nada, les pareció bien ese pragmatismo, que el principal operador, que a lo mejor operó la agresión en Coyoacán, no lo sé, hoy es parte de Morena, y todo bien y todo tranquilo porque ese pragmatismo les da la Jucopo", dijo Fernández Noroña.

Reveló que él habló con Serrano para que se uniera al PT y aceptó. Refirió que él fue quien invitó a Mauricio Toledo y acusó que el Partido del Trabajo tuvo que recurrir a esto por el poco margen de acción es muy estrecho, porque Morena no puede bajar por perder la Jucopo.

"Pero yo no tengo ningún acuerdo de complicidad con Toledo ni con nadie, yo estoy buscando la presidencia de la Mesa para apoyar al compañero Presidente. Yo no tengo ningún acuerdo inconfesable, yo no tengo ningún acuerdo de ningún tipo", señaló.

Se dijo un plebeyo que sólo aspira a presidir la Cámara de Diputados y reconoció que Toledo tiene "por decirlo suave un pasado turbulento".

"Quién está desesperado por acabar con la austeridad es Ramírez Cuéllar, quien está desesperado por aumentar los impuestos es Ramírez Cuéllar, quien está desesperado por endeudar al país es Ramírez Cuéllar, que son posiciones contrarias al movimiento. Quien está desesperado por quedarse en la dirigencia de Morena, cuando solo le dieron tres meses, es Ramírez Cuéllar.

"Yo no le acepto que me venga a dar clases de moral a un compañero que es un compañero de lucha, pero en su trayectoria tiene muchos claroscuros, pero autoridad no tiene para decirme nada, y autoridad política menos", dijo.

Este viernes, el grupo parlamentario del PT incorporó a sus filas a cuatro diputados federales más para superar al PRI y ser la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados y así perfilar a Gerardo Fernández Noroña para presidir la Mesa Directiva de San Lázaro a partir del 1 de septiembre.

Sin embargo, desde que se hizo pública la incorporación de los experredistas, Mauricio Toledo y Héctor Serrano, distintos morenistas, quienes son sus aliados políticos, arremetieron contra el PT y Fernández Noroña. Los calificaron de "desesperados", de no tener ética por haberse llevado a lo peor de la política capitalina, pues no olvidan las agresiones que ha habido contra la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Al respecto, Ramírez Cuéllar dijo que es tanta la desesperación por tener la Mesa Directiva que han incorporado a sus filas al porro Mauricio "El Tomate" Toledo, uno de los peores enemigos de la 4T.

Por su lado, Martí Batres señaló el "grave error" de los compañeros del PT y de Fernández Noroña por reclutar a quien mandó insultar, agredir y golpear a Claudia Sheinbaum en 2018 y a muchas otras personalidades del movimiento. "Si esa era la factura que había que pagar era más digno no tener la Presidencia de la Mesa Directiva", añadió.

La senadora de Morena, Citlalli Hernández dijo: "Mi respeto al PT, a Anaya y a Noroña, pero acercar a lo peor de la política capitalina, no solo es un error sino una falta ética. En fin, la ciudadanía sabe quién es quién y quienes integramos el GP de morena en la Cd. en 2015, no olvidamos el agravio propio y a la gente".