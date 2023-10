Fernández Noroña no va por la CDMX

Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT), anunció que no participará en el proceso de buscar la Coordinación Estatal de la Ciudad de México, "ya que hay demasiadas limitantes".

A través de redes sociales, el exaspirante presidencial indicó que apoya a la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, y a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud."He decidido no registrarme, hay dos personas que me representan, Clara Brugada, una gran política y Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción en Salud, que han atacado constantemente, ambas personas me representan con cabalidad", dijo.Enfatizó que el Consejo Estatal de Morena determinará dos aspirantes hombres y dos mujeres."Ahí puede ver cosas incorrectas, no hay debate, tampoco espectaculares, sigue habiendo limitantes", expresó.Cabe destacar que el legislador con licencia participó en el proceso para la Coordinación Nacional de los Comités de la Transformación de Morena que ganó Claudia Sheinbaum, pero en los resultados de la encuesta quedó en tercer lugar.Tras el proceso, Sheinbaum nombró a Fernández Noroña como vocero y vínculo con organizaciones rumbo a las elecciones de 2024.