Ferroviarias garantizan transporte de mercancías ante Covid-19

Las empresas ferroviarias concesionarias garantizan el transporte de mercancías y productos esenciales para las industrias y la población, ante la contingencia generada por la expansión de coronavirus (Covid-19).

A través de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), indicaron que trabajarán para asegurar el tráfico doméstico, fronterizo y portuario tan importante para sectores como el agrícola, energético, industrial y médico.

La asociación explicó que los ferrocarriles de carga de México operan de manera ininterrumpida con el propósito de dar continuidad al servicio, el cual es estratégico y esencial para la economía nacional.

Indicaron que disponen de un Plan de Emergencia Integral que permite garantizar el movimiento de la carga en todo el país.

Los ferrocarriles, sostuvo la AMF, adoptó las siguientes medidas:

- Reforzamiento de acciones de limpieza de áreas estratégicas como los Centros de Control de Operaciones, cabinas de las locomotoras, talleres y centros de abasto.

- Monitoreo médico constante al personal, para conocer su estado de salud a lo largo de las jornadas de trabajo.

- Restricción de ingreso a instalaciones ferroviarias de proveedores no prioritarios y personas externas, para prevenir el riesgo de contagio.

- Trabajo remoto para áreas no estratégicas para la operación.

Agregó que estarán atentas de la evolución de los acontecimientos y de la información oficial.

Asimismo, detallaron que intercambian información, experiencia al tiempo que evalúan las mejores prácticas a la vista de lo que han hecho compañías norteamericanas de transporte ferroviario, así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en lo general y con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) en lo particular.