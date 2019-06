Fertinal opera con piezas recicladas

La compañía Fertinal se maneja en lo obscurito. No se sabe qué se hace con las ganancias, hay pocas refacciones para maniobrar y se reciclan piezas para reparar maquinaria industrial con la que opera, dijeron empleados que viven en zozobra por el futuro.

La denominan "la empresa del diablo", luego de ser vendida al menos cuatro veces y pasar por problemas de huelgas, escándalos y despidos masivos, detallaron durante un recorrido hecho por EL UNIVERSAL en la zona.

La firma está bajo la lupa de las autoridades judiciales mexicanas y estadounidenses por irregularidades en la transacción. En 2015, Pemex adquirió la planta, pero investigaciones en Estados Unidos señalan un presunto soborno durante la operación que involucra al expresidente Enrique Peña Nieto y a exfuncionarios de su gobierno.

"La mayoría trae esa incertidumbre de qué va a pasar por el escándalo que hay o si va a cerrar. La gente de confianza está preocupada", comenta un empleado que pide no ser identificado por temor a represalias.

La planta, establecida en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, produce cerca de 80 mil toneladas de fertilizante fosfatado al mes y en ella laboran cerca de mil 350 trabajadores, todos bajo el esquema de outsourcing una vez que Pemex la adquirió.

De acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación, la subsidiaria Pemex Fertilizantes perdió 79.7% de su patrimonio, al pasar de 26 mil 564 millones en 2015 a 5 mil 390 millones de pesos en 2017, en gran medida por la compra de las empresas Pro Agro y Fertinal.

Perdió Pemex Fertilizantes 80%de su patrimonio

En su último informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que la subsidiaria Pemex Fertilizantes perdió 21 mil 174 millones 48 mil pesos en 2017, equivalente a 79.7% de su patrimonio, principalmente por la adquisición de Pro Agro y Fertinal.

De acuerdo con el documento entregado a la Cámara de Diputados, de lo perdido, 4 mil 206 millones de pesos fueron por la baja de activos ociosos que no se rehabilitaron de Pro Agroindustria, y 4 mil 7 millones por el deterioro del crédito mercantil de Fertinal.

Otros 7 mil 979 millones de pesos fueron pérdidas de operación de Fertilizantes, desde 2015; 4 mil 713 millones 32 mil pesos por el deterioro de planta de Pemex Fertilizantes, y 269 millones 15 mil por "otros efectos".

Al terminar 2017, el patrimonio de la empresa fue de 5 mil 390 millones 675 mil pesos, cuando en 2015, al iniciar operaciones, su capital fue de 26 mil 564 millones 723 mil. Todas las pérdidas sucedieron, a decir de la ASF, "sin que la Empresa Productiva Subsidiara documentara las razones para deteriorar activos a sólo cuatro años de su adquisición".

Además, la ASF indicó que Pemex Fertilizantes "destruyó su valor económico en operación" y no fue rentable, ya que el rendimiento sobre los activos totales de la empresa fue negativo en 106%.

La Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) gastó 3 mil un millones 247 mil pesos en la rehabilitación y mantenimiento de las plantas de Cosoleacaque, Fertinal y Pro Agro; sin que ese esfuerzo resultara en niveles máximos de aprovechamiento de su capacidad.

En el caso de Cosoleacaque, sus plantas operaron entre 11% y 80% de su potencial; Fertinal, entre 26% y 84%, y en el caso de Pro Agro, la entrada en operación de sus plantas se había reprogramado tres veces, hasta finales de 2017.

Pemex Fertilizantes informó que de los 3 mil un millones 247 mil pesos, sólo 6.2%, equivalente a 186 millones 979 mil, correspondió al mantenimiento y rehabilitación de 11 plantas de Cosoleacaque y Fertinal, y 93%, 2 mil 814 millones 268 mil, para la reactivación de dos plantas de Pro Agro que estuvieron fuera de uso en 2017.

De las 17 plantas que adquirió Pemex Fertilizantes, 11 funcionaron, pero ninguna de éstas operó en la totalidad de su capacidad, sino entre 11% y 84%, y las seis no estuvieron en funcionamiento.

La empresa estimó una inversión restante de 2 mil 406 millones 697 mil pesos, para aprovechar al máximo toda su infraestructura productiva, pero nunca dispuso de un documento de planeación.

La Auditoría también informó que, en 2017, la unidad de negocios de Fertinal contó con ocho plantas productivas que registraron un aprovechamiento de entre 62% y 84%, "lo que limitó la producción de fertilizantes".

"En el transcurso de la auditoría, la Empresa Productiva Subsidiaria acreditó la implementación, a partir de 2018, de un Plan de Choque, para contribuir a incrementar el aprovechamiento de la capacidad instalada y asegurar la producción de fertilizantes y productos industriales programada", refirió el informe de la ASF.

Sin plan de negocios. A nivel operativo, Pemex Fertilizantes también careció de un plan de negocios propio, lo que significó que la empresa subsidiaria, resultado de la reforma energética emprendida por el expresidente Enrique Peña Nieto, no contara con un documento que definiera el rumbo de la compañía, ni reflejara las estrategias y las métricas operativas y financieras.

"Además, no se incluyeron métricas para monitorear el cumplimiento del reto de la subsidiaria relativo a 'restructurar las empresas para maximizar su valor' y tampoco se establecieron sus principales estrategias comerciales y financieras, ni un apartado relacionado con sus riesgos".

En 2017, la unidad de negocios Fertinal tuvo un ingreso por 6 mil 588 millones 766 mil pesos, por la venta de sus productos, de los cuales 81% fue por la venta de fertilizantes y 18% por las de productos industriales; sin vender 100% de su producción.