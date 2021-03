Festeja Anaya fallo de juez sobre reforma eléctrica de AMLO

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, festejó el fallo de un juez que suspendió, por ahora, la reforma eléctrica que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje de Twitter, Anaya Cortés dijo que no se ha ganado la guerra, pero hay que celebrar el triunfo en esta primera batalla.

El panista queretano dijo que va por las energías limpias y económicas, y la lucha sigue.

"¡Un juez federal suspendió provisionalmente la #LeyCombustóleo promovida por AMLO y aprobada ciegamente por MORENA! No se ha ganado la guerra pero hay que celebrar el triunfo en esta primera batalla. Por las energías limpias y económicas, la lucha sigue...", posteó el excandidato panista.

Esta mañana de jueves, EL UNIVERSAL informó que un juez federal suspendió, por ahora, la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México ordenó mantener suspendidas todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo pasado.

En su acuerdo, el juez precisó que aunque el amparo fue solicitado por la empresa Parque Solar Orejana, que participa en el mercado eléctrico mayorista, la suspensión debe tener efectos generales pues de lo contrario se estaría dando una ventaja competitiva a la quejosa.

"A pesar de que se solicitó solamente por una empresa que participa en el mercado eléctrico mayorista, debe tener efectos generales, ya que de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que esta medida cautelar busca evitar", señaló.