Festejan desde el cielo a adultos mayores en Naucalpan

"Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie", cantaron desde una avioneta y por tierra con una bocina en un auto, para celebrar a los padres de Ciudad Satélite y colonias aledañas, en un festejo en tiempos de pandemia.

En Naucalpan hay una población de 75 mil adultos mayores, muchos de ellos viven en colonias y fraccionamientos que llegaron a fundar hace cinco o seis décadas, muchos de ellos viven hoy en condiciones de vulnerabilidad por el coronavirus, reconocieron autoridades municipales.

En Satélite hay un alto porcentaje de adultos mayores solos y que se han resguardado para evitar contagios. Sus hijos no los visitan y no los pueden abrazar, por lo que el Consejo de Participación Ciudadana decidió celebrarlos, dijo Jazmín Priego Ruiz, dirigente vecinal.

La música desde el cielo sorprendió a muchos padres que salieron a sus ventanas y puertas a observar la avioneta que sobrevoló durante el mediodía, mientras que por tierra un auto también tocó con un altavoz la canción "Mi viejo", de Piero, la cual motivó el llanto de muchos ancianos que ahora se mueven con dificultad.

"Ellos son los profesionistas que forjaron México, cuando eran jóvenes ingenieros, médicos, abogados o emprendedores que llegaron a Satélite y que hoy tienen 70, 80 o más de 90 años y que, en muchos casos, viven solos", apuntó Jazmín.

El grupo de vecinos Todos Somos Satélite cooperó para el pago de la avioneta y del auto con perifoneo, para festejarlos en la pandemia.

En Satélite hay una población de 50 mil habitantes, 65% son adultos mayores, un grupo de ellos, aunque viven en residencias, hay días que no tienen comida: "Por ello, estamos atentos a sus requerimientos de despensa, seguridad y servicios", destacó Jazmín.