Festejos patrios, sin PJF

Ciudad de México.- A casi un año de que concluya su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo más profundas sus diferencias con el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Este miércoles —sin las presidentas de los poderes Judicial y Legislativo, la ministra Norma Lucía Piña Hernández y la diputada Marcela Guerra (PRI), respectivamente, así como la titular de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera (Morena)—, el Mandatario conmemoró el 176 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes en Chapultepec en el Altar a la Patria.

El año pasado, a la ceremonia asistieron los entonces presidentes del Poder Judicial, ministro Arturo Zaldívar; de la Cámara Baja, Santiago Creel, y del Senado, Alejandro Armenta.

Además, el Presidente López Obrador informó en su conferencia mañanera que, este año, para la conmemoración del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, no invitará a integrantes del Poder Judicial, por la mala relación que llevan.

“No, no, no, nada más es una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes, ya han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público, con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación”, argumentó. Arremetió al señalar que el Poder Judicial está en contra del pueblo y es representante de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz: “Son como representantes de la delincuencia de cuello blanco y, en algunos casos, también de la otra delincuencia, no todos, pero sí predominan”.

Fuentes consultadas indicaron que la invitación de otros poderes a ceremonias cívicas y militares es un protocolo interno.