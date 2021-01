Festival Nudista de Zipolite será sin actividades masivas

Tras darse a conocer que pese a que Oaxaca se encuentra en la fase naranja del semáforo epidemiológico por riesgo de Covid-19 y en una "situación crítica" ante la pandemia se realizará la sexta edición del Festival Nudista Zipolite, los organizadores aseguraron que no se llevarán a cabo las "tradicionales actividades masivas".

En un comunicado, los organizadores anunciaron que después de analizar en asamblea comunitaria el 20 de diciembre del 2020, el pueblo de Zipolite determinó que se realicen las actividades pero de menor magnitud, lo que implica pasar de "festival" a "encuentro"; en parte, explicaron, porque desde hace un año muchos participantes pagaron sus reservaciones para el periodo del 29 de enero al 1 de febrero de 2021.

Además, aseguraron, se analizó que esta actividad ayuda a la reactivación económica de la comunidad que depende del turismo, y que pertenece al municipio de San Pedro Pochutla en la región Costa.

"El objetivo es apoyar la golpeada economía de Zipolite y cuidar a los turistas que ya tienen planeado acudir en estas fechas, recordándoles a cada momento seguir las medidas preventivas y visitar las playas con su círculo familiar, en privado y con el menor contacto posible de interacción con personas ajenas a su círculo", expusieron los organizadores.

Según lo programado, se realizarán algunas actividades en playa con grupos pequeños de personas en distintos horarios y ubicados a dos metros de distancia entre cada uno, bajo este formato se realizarán otras actividades como yoga, vóleibol, talleres de body paint y con cubrebocas; así como cenas nudistas en comercios que cumplan con el protocolo y con ocupación máxima de 30%.

En contra parte, se suspenden la tradicional calenda inaugural, y no habrá conciertos musicales por las noches, ni bailes, por lo que se pidió a los viajeros que no tienen reservaciones en los hoteles quedarse en casa y evitar saturar el destino turístico.

Como actividad alterna para la recuperación económica, se tiene programado para el mes de septiembre otro encuentro denominado "Zipolizate", como una estrategia para atraer turismo para cuando los índices de contagios hayan bajado.

Este encuentro estaba previsto para septiembre pasado, pero ante la emergencia sanitaria por la pandemia se decidió suspenderlo y ahora se proyecta para este año.

Hasta el último reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca, la región Costa acumula mil 499 de los 29 mil 756 casos de coronavirus que se han confirmado en la entidad, así como 149 de las 2 mil 211 defunciones por la enfermedad; además, en la región hay otras 148 personas en espera de los resultados de la prueba, por lo que se consideran sospechosas al virus.

El turístico de Zipolite, el único donde se permite el nudismo de forma legal en México, atrajo la atención nacional este domingo 3 de enero, luego de que se dio a conocer que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y vocero de la estrategia federal contra la pandemia, vacacionó en estas playas; algo que incluso autoridades municipales y agencias de viajes utilizan para promocionar el destino.