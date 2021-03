FGJ investiga a una familia por muerte de su abuelo

Una familia completa es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), luego de que aparentemente intentaron engañar a la autoridad.

La familia, con domicilio en las inmediaciones de la alcaldía Magdalena Contreras, aseguró que el abuelo había perdido la vida por Covid-19, e iniciaron el trámite para cobrar seguros y beneficios.

Con el argumento de que el hombre de 68 años murió a consecuencia del virus, solicitaron una servicio funerario "urgente". Cuando los empleados llegaron, la familia les mostró un certificado de defunción simple y una serie de exámenes médicos donde se asentaba que la víctima padecía diabetes, hipertensión y otros males crónico-degenerativos.

Sin embargo, cuando el embalsamador hacía su trabajo, se percató que el cadáver tenía huellas de violencia de entre las que destacaban una lesión con sangrado en la frente, otra en la cabeza del lado derecho a la altura de la sien y una más en el pómulo derecho, algo que contradecía la versión de los familiares. De inmediato consultaron a los familiares para una explicación, pero no quiso revelar lo sucedió.

Los empleados de la funeraria solicitaron la intervención del Ministro Público, por este hecho, la FGJ inició la carpeta de investigación FIMC/MC-2/UI1/CD/0415/03-2021 por el delito de "homicidio doloso por otras causas" y está investigando a toda la familia.

De las primeras informaciones recabadas por el Ministerio Público, se desprendió que una de las nietas de la víctima detalló a los oficiales que a principios de semana, el hombre se cayó de unas escaleras, pero ni uno de sus hijos les hizo caso a pesar de que se quejó de dolores en la cabeza, sin que hasta el momento se pueda determinar si la muerte derivó de esa caída o hubo un factor adicional.

Ante la posibilidad de que el occiso pudiera ser víctima de violencia familiar, se ordenó revisar el cadáver a fin de detectar huellas.

También se revisaron las cuentas bancarias, así como los seguros a nombre del abuelo, pues no se descarta que por cobrar estos beneficios, se haya intentado ocultar la causa real de muerte, aunque de momento no se ha encontrado nada contundente.