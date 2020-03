FGJ solicitará formalmente este jueves llevar a juicio a Juan Collado

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará formalmente este jueves llevar a juicio al abogado Juan Collado por delincuencia organizada y "lavado" de dinero, quien sumó a su equipo de defensa al exprocurador de la Ciudad de México, Rodolfo Félix Cárdenas.

La FGR presentó ante el juez de control con sede en el Reclusorio Norte su acusación formal contra Collado a quien señala de formar parte de una empresa a través de la cual se simularon operaciones financieras y se realizó triangulación de recursos a España, Andorra cuya procedencia no ha sido comprobada.

Por ello, desde el 5 de febrero la FGR solicitó que se declare penalmente responsable a Collado por delincuencia organizada y "lavado" de dinero, delitos por los que podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión.

Debido a que Collado es un abogado "de prestigio nacional, miembro de grupos sociales cercanos a personalidades del poder", la FGR indicó que su culpabilidad no merece la pena mínima, tomando en consideración la afectación a los bienes y las circunstancias personas en las que se encontraba al momento del hecho delictivo.

De acuerdo con la acusación, en la empresa Libertad Servicios Financieros, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y Roberto Isaac Rodríguez han desempeñado funciones ejecutivas y a través de dicha empresa realizaron transferencias financieras internacionales sin comprobar el origen de los recursos.

El caso contra Collado derivó de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que señaló a Collado y otros de conformar un "grupo delictivo" en el que se simuló la compraventa de un predio en Querétaro a pesar de que el mismo no les pertenecía legalmente.

Que los recursos derivados de esta simulación superan los 156 millones de pesos mismos que fueron transferidos, sin justificación alguna, a diversas empresas a nombre de José Antonio Rico Rico, socio de Cajas Libertad.

De dicha operación Collado supuestamente se benefició con 24 millones de pesos.

Juan Collado fue detenido el pasado 9 de julio de 2019 en la Ciudad de México, al día siguiente por la mañana, luego de una audiencia que duró más de ocho horas.

Desde entonces permanece sujeto a prisión preventiva de oficio en el Reclusorio Norte.

Fuentes cercanas al caso indicaron que a su defensa se sumó Rodolfo Félix Cárdenas, exprocurador capitalino del entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.