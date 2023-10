FGJ tiene listas 5 órdenes de aprehensión contra Roemer

Tras la detención de Andrés Roemer en Israel, donde ha estado refugiado ante las acusaciones de abuso sexual contra mujeres, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México indicó que mantiene abiertas 11 carpetas de investigación, de las cuales están activas cinco órdenes de aprehensión por el delito de violación contra el exdiplomático.

La fiscalía capitalina detalló que entre febrero y mayo de 2021 se iniciaron el citado número de indagatorias por posibles agresiones sexuales atribuibles a Roemer.De acuerdo con las denuncias, siguió la FGJ, el modus operandi de esta persona se basaba en captar a las víctimas a través de una invitación que realizaba supuestamente para tratar temas laborales.Al tener conocimiento que el investigado se encontraba en Israel, el 31 de mayo de 2021 la FGJ solicitó apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para la extradición internacional en Roemer, bajo los principios de cooperación y reciprocidad internacional, al no existir un tratado de extradición entre ambos países."Es importante mencionar que se presentaron en solicitud de extradición los cinco casos de mayor impacto, por ser los delitos más graves, y que ameritaron orden de aprehensión", expuso la FGJ.Tras su detención, la justicia israelí tomará una decisión final sobre si lo extradita o no.Roemer fue arrestado después de que el departamento internacional de la fiscalía estatal israelí presentara al Tribunal de Distrito de Jerusalén una petición para su extradición, informó el Ministerio de Justicia israelí en un comunicado. La fiscalía israelí lo considera "extraditable a México por los delitos de violación que se le atribuyen en la solicitud de extradición".Las víctimas exigen "certidumbre" y una explicación y avances del caso, al advertir que se enteraron de la detención por los medios de comunicación, pues ni la FGJ ni la propia Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) les notificó de la detención."El avance es importante, pero tiene el sinsabor de que las víctimas, las acompañantes de las víctimas, las asesoras jurídicas, nos enteramos por medios de comunicación y no por las vías formales que debieron haberse dado a conocer", dijeron."Por lo menos a quienes cuentan con una investigación en la fiscalía de la Ciudad de México, y esto ha generado una situación de angustia, de no saber qué está pasando, de no saber cuál es el proceso en Israel, sino también el hecho de que, a esta hora, ninguna autoridad federal ni local se ha comunicado con ellas para explicarles y decirles, y hacer algún tipo de contención", declaró Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).