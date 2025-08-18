logo pulso
FGR asegura 120 mil litros de sustancias químicas en Sinaloa y Sonora

FGR incauta 120 mil litros de diversas sustancias químicas y detiene a individuos con armas en Sinaloa y Sonora

Por El Universal

Agosto 18, 2025 03:47 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En acciones diferentes la Fiscalía General de la República (FGR), realizó diligencias en Sinaloa y Sonora, asegurando 120 mil litros de sustancias químicas y armas de fuego.

En la primera acción, bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ejecutaron un cateo en la colonia Barrancos, en Culiacán, Sinaloa.

Los elementos aseguraron alrededor de 120 mil litros de sustancias con las características de la acetona, tolueno, sosa cáustica, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etanol, acetato de plomo, alcohol bencílico, entre otras.

También incautaron un tractocamión, remolque, montacarga y objetos del delito.

En la segunda diligencia, bajo la conducción del MPF de la Fiscalía Federal en Sonora, detuvieron en el kilómetro 120 de la carretera federal número 2, tramo Caborca-Sonoyta a Rogelio "G" y José "L", a bordo de un autobús, asegurándoles cuatro armas de fuego largas y dos cortas, cargadores y cartuchos.

En los dos casos, lo asegurado y los detenidos, quedaron a disposición de la autoridad ministerial en cada entidad, para continuar con el proceso y definir lo que a derecho corresponda.

