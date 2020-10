FGR asegura otra vez residencia de Lozoya en Lomas de Bezares

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a un juez de amparo que aseguró nuevamente la residencia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los estrados judiciales, la FGR envió al Juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, un informe de cumplimiento de sentencia en el que indicó que nuevamente realizó el aseguramiento de la casa.

En el amparo que le fue concedido a Lozoya el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México, ordenó dejar sin efectos el acuerdo emitido por la FGR el pasado 28 de mayo de 2019 sobre la casa de Lomas de Bezares que le fue asegurada a Lozoya y reponer el procedimiento.

Con esto, la FGR debía analizar nuevamente si procedía o no asegurar la casa y motivarlo y justificarlo adecuadamente , pues los magistrados indicaron que el aseguramiento de 2019 carecía de estos elementos y que la Fiscalía no detalló el menaje de casa, como se exige en la ley.

La decisión de la FGR de reiterar el aseguramiento fue notificada a la defensa de Lozoya para que manifieste si está o no de acuerdo en que la Fiscalía cumplió la sentencia de amparo y posteriormente el juez Octavo la analizará para determinar si se tiene por cumplida la resolución.

El inmueble fue asegurado como parte de las indagatorias realizadas por la FGR en el caso de la compra irregular de Agronitrogenados pues según las pesquisas, fue adquirido con dinero entregado a Lozoya por parte de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.