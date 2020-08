FGR con vía libre para continuar proceso contra Rosario Robles

La Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene vía libre para formular acusación contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien permanece vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público derivado de la "Estafa Maestra".

Fuentes allegadas al caso indicaron que el pasado 3 de agosto, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna requirió a Robles Berlanga para que manifieste si solicitará una nueva prórroga para el cierre de plazo de investigación, y explicó a la defensa que ya no cuenta con más argumentos para extender el plazo.

"En proveído de 13 de marzo de 2020, la defensa particular de la imputada solicitó una prórroga de investigación complementaria por el plazo de 30 días (...), fiscalía federal y Director General Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación realizaron diversas manifestaciones para oponerse a la solicitud".

"Mediante proveído de 3 de agosto pasado, se requirió a la defensa, así como a la imputada para que precisaran si era su intención continuar con la pretensión de solicitar prórroga de investigación complementaria, en el entendido que, sólo se suspendieron los plazos, no así la actividad procesal de las partes para continuar con los actos de investigación".

En respuesta, Epigmenio Mendieta, abogado de la exfuncionaria, solicitó al juez que declarara cerrado el plazo de investigación complementaria para que la FGR formule su acusación.

En consecuencia, el juez notificó que el ministerio público federal cuenta con 15 días para presentar por escrito su formulación de acusación o bien, solicitar el sobreseimiento o la suspensión del proceso.

Si la FGR presenta por escrito su acusación también deberá solicitar al juez fecha de audiencia intermedia en la que ambas partes ofrecerán pruebas.