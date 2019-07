FGR confirma detención en Alemania de madre de Emilio Lozoya

Este jueves por la tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que autoridades policíacas de Alemania ratificaron la detención de la señora Gilda Margarita Austin, mamá de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por estar presuntamente vinculada con la investigación de los delitos cometidos en el caso Odebrecht, por lo que solicitará su extradición.

En un breve comunicado, la Fiscalía indicó que Gilda Margarita Austin estaba sujeta a una orden de aprehensión emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, y que además contaba con una Ficha Roja de Interpol que fue aplicada por las autoridades alemanas.

La FGR detalló que a partir del momento de esta detención empieza a correr un plazo no mayor a 90 días para integrar el expediente legal que quedará, inicialmente, en la jurisdicción de la Oficina del Fiscal en Munich, indicó la FGR.

"Dentro de los plazos fijados por la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal de Alemania, la FGR hará llegar a nuestra embajada en esa nación, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la documentación necesaria para obtener la extradición de Gilda "A".

Esta martes 23 de julio, elementos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Alemania detuvieron a la madre del exfuncionario, contra quien pesa una orden de aprehensión emitida por un juez de control del Reclusorio Norte.

Gilda Margarita Austin se encontraba en la isla de Juist, donde vacacionaba con sus nietos, quienes viven en el país europeo, y debido a que entró legalmente a Alemania, las autoridades mexicanas esperan que la Interpol les notifique formalmente de su detención para iniciar el proceso de extradición.

Su abogado, Javier Coello Trejo, aseguró en entrevista telefónica a esta casa editorial que en cuanto recibió la noticia de la detención de la madre de Lozoya se comunicó con los abogados de la familia en Alemania y se reunió con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, para definir la estrategia jurídica a seguir en caso de que la señora Austin solicite que la traigan a México o seguir la petición de extradición en el país europeo.

En la orden de aprehensión emitida contra la madre de Lozoya Austin la FGR la señaló por recibir el 22 de noviembre de 2012 un depósito de Tochos Holdings Limited por 185 mil dólares en una cuenta de BBVA Bancomer, de la que su hijo es el único beneficiario.

Coello Trejo aseguró que no hay conducta ilegal en el hecho de que Emilio Lozoya le haya depositado a su mamá, de su cuenta lícita de Alemania, 185 mil dólares para pagar los impuestos de la adquisición de una casa de Ixtapa Zihuatanejo. "No fue para beneficio propio, pero eso lo vamos a acreditar ante el juez", advirtió.

"La Interpol cumple con una petición y la FGR cumple con su deber, nada más. Que no esté yo de acuerdo en cómo estén manejando los asuntos es otra cosa, pero la señora nunca se asoció con nadie para delinquir", aseguró.

EL UNIVERSAL informó que la FGR señaló a Emilio Lozoya como autor material del delito de "lavado" de dinero, proveniente de los sobornos que supuestamente recibió por parte de Odebrecht. Su hermana, su esposa, su madre y Aguilera Concha fueron señaladas como partícipes de "lavado" de dinero y los cinco, en calidad de coautores materiales de asociación delictuosa.

Además, contra Emilio Lozoya pesa la acusación por el delito de cohecho en este caso.