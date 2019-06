FGR debe informar planes operativos para protección a periodistas: Inai

La Fiscalía General de la República (FGR) negó contar con información referente a los planes operativos de trabajo en la entrega de bienes y servicios del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así lo expuso Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Un solicitante requirió a la FGR el número de denuncias presentadas por los delitos de lesiones, tortura, secuestro, homicidio, desaparición forzada y violación de correspondencia o revelación de fuentes o secretos en contra de personas periodistas o defensoras de derechos humanos; las carpetas de investigación, entre otros temas relativos a las funciones de la dependencia en materia de protección.

La Fiscalía General dijo que no contaba con elementos para dar trámite a la solicitud. Ante esta respuesta la particular acudió al Inai para manifestar su inconformidad. Como respuesta la dependencia, envió un oficio con el pronunciamiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada.

"La ponencia a mi cargo realizó un análisis de la respuesta proporcionada al solicitante durante alegatos del que se advirtió que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la libertad de expresión no se pronunció", manifestó la comisionada Ibarra.

Cabe mencionar, que la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, también debía pronunciarse sobre este pedimento, pues es la responsable del Sistema Institucional de Información Estadística en el que obra información sobre investigaciones y seguimiento de procesos penales.

"También identificamos que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas cuenta con información de delitos cometidos en contra de mujeres defensoras de derechos humanos; además la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos", señaló Ibarra Cadena

La FGR es integrante de la Junta de Gobierno, que es la instancia máxima y órgano de decisión del mecanismo sobre la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. De igual manera, es la autoridad competente para conocer de las denuncias interpuestas por las personas que busquen la protección y beneficios del mecanismo.

"Garantizar el derecho de acceso a la información, en casos como este, permite conocer la actividad que despliega la dependencia con relación a la investigación de los delitos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como sobre las medidas de protección que se les otorgan a estos grupos" finalizó la comisionada.