FGR deberá entregar estadísticas de detenidos por narcotráfico: INAI

El número de personas detenidas por el delito de narcotráfico, desglosado por cártel, del periodo 2012 a 2018 que obran en la Fiscalía General de la República (FGR) debe ser información pública, instruyó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Esto, luego de que un solicitante requiriera la información a la FGR y la dependencia sólo le proporcionará el número de personas detenidas por el delito de narcotráfico, desagregado por entidad federativa.

Ante esta respuesta el solicitante se inconformó porque la Fiscalía no precisó el cártel al que se vincula a los detenidos, por ello presentó un recurso de revisión ante el INAI, argumentando que la información entregada estaba incompleta.

La FGR argumentó que no concentra información estadística que le permita obtener el cártel al que pertenece o se relaciona cada individuo detenido por este delito.

La ponencia de la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, analizó el caso y determinó que la Fiscalía no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, pues no consultó desde un inicio a todas las unidades administrativas competentes para conocer los datos solicitados.

"En la medida en que se entregue la información, no solo podremos analizar en qué grupos criminales se ha centrado la actividad de las instituciones del Estado mexicano, sino que también nos abrirá la puerta para comprender y evaluar las estrategias que buscan enfrentar y mitigar el fenómeno del narcotráfico", aseguró Ibarra Cadena.

Agregó que el problema de narcotráfico ha traído consecuencias graves al país en materia de seguridad pública, de salud, económicas y sociales, por lo que el acceso a información precisa sobre el número de detenidos por este delito permitirá evaluar la efectividad de las actividades de procuración y administración de justicia.

La comisionada presidenta, advirtió que en respuesta a otras solicitudes de información, presentadas en el pasado, la FGR ya había dado a conocer datos del total de personas detenidas y consignadas especificando el cártel al que pertenecían, relacionadas con los delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y concluyó que, contrario a lo señalado por la FGR, sí cuenta con información sobre los cárteles a los que se vincula a las personas detenidas por ese delito.

Por ello, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Fiscalía General de la República, a fin de que realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información y dé a conocer el número de personas detenidas por el delito de narcotráfico, desglosada por cártel, de diciembre de 2012 al mismo mes de 2018.