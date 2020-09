FGR desestima acción penal contra Osorio Chong

El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que recibió de la Fiscalía General de la República (FGR), una comunicación del no ejercicio de la acción penal en su contra, derivada de la investigación sobre su situación patrimonial que también indaga la Secretaría de Función Pública (SFP).

Desde luego, dijo, que está a la espera de que la SFP resuelva sus propias indagatorias al respecto, asunto en el que sobresalía la compra-venta de una propiedad.

En entrevista en el Senado, Osorio Chong indicó a los periodistas que la semana pasada recibió la notificación del no ejercicio de la acción penal, que emitió a su favor la FGR, luego de haberse consultado a una institución bancaria y probarse que, en efecto, la operación de compra-venta de una propiedad se canceló.

Este asunto se sigue también en la SFP que tiene un plazo de mes y medio para emitir su resolución al respecto.

Dijo a los periodistas que ante la FGR presentó pruebas, como ante la SFP, y la propia Fiscalía General llevó a cabo sus indagatorias, y fue así que "a mí se me entregó el no ejercicio de la acción penal".

En el caso de que la SFP insistiera en el caso, "hay otra instancia para acreditar la información que he entregado".

En la FGR "mandaron pedir al banco si es cierto que hubo devolución y que no hubo el tener ese recurso y la ocupación (de un bien raíz) y eso se lo confirmaron".

Por tanto, "las Fiscalía General de la República ha determinado que ante evidencias presentadas e investigadas no da lugar a ningún ejercicio de la acción penal", subrayó el senador priista.