"FGR incumplió suspensión para que no fuera detenido en México", dice Alonso Ancira

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con la suspensión que le fue concedida para que no fuera detenido a su arribo a México, luego de ser extraditado desde España.

El pasado tres de febrero, cuando Ancira fue extraditado, sus abogados llegaron al hangar de la FGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para notificar a la Fiscalía que acababan de conseguir una suspensión provisional en la que se ordenó no detener al empresario.

Sin embargo, la defensa de Ancira afirmó que no se les permitió ver a su cliente ni notificar a la FGR que ejecutó la orden de aprehensión por "lavado" de dinero en contra del empresario por el caso Agro Nitrogenados.

Según los estrados judiciales, ante el juez Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, la defensa de Ancira denunció que la FGR incumplió con la suspensión que le fue concedida al dueño de AHMSA y por la que exhibió una garantía de 50 mil pesos.

Este alegato también fue emitido por la defensa durante la audiencia inicial de Ancira pero el juez de control la desestimó porque consideró que el empresario ya estaba materialmente detenido desde antes de salir de España.

En consecuencia, la defensa busca que ahora el juez de Amparo sea quien decida si realmente hubo o no incumplimiento en la suspensión y si la FGR puede ser sancionada por detener a Alonso Ancira.