FGR investiga la presunta participación de elementos de la GN en asesinato de un joven en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación sobre la presunta participación de dos elementos de Guardia Nacional (GN) en el asesinato de un hombre en Ahualulco, Jalisco.

De acuerdo con la información de medios nacionales, el pasado 20 de septiembre el joven circulaba en una motocicleta por la cabecera municipal de Ahualulco, sin embargo, cuando efectivos de la GN le marcaron el alto, hizo caso omiso, por lo que comenzó una persecución en su contra.

Los militares alcanzaron al hombre en la colonia Libertad, donde supuestamente accionaron sus armas y después de los impactos, el motociclista quedó postrado en el pavimento sin vida.

A este respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró en un comunicado que el joven tenía impactos por balas de arma de fuego en el cráneo, aunque no dieron detalles sobre la presunta participación de los efectivos.

Fuentes extraoficiales consultadas por medios mencionaron que posiblemente el hombre que perdió la vida portaba armas de fuego, pero en ningún momento las accionó en contra de la GN.

Así mismo, los testigos aseguraron que después de que los elementos de la GN advirtieron la muerte del joven motociclista, ordenaron al personal médico que arribó al lugar trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense de Magdalena, por lo que habrían alterado la escena del crimen.

Hasta este jueves, el cuerpo del hombre no se había entregado a sus familiares, asegurando que era necesario su resguardo para la investigación. Al momento, la FGR no ha dado más detalles y la identidad del joven no ha sido revelada.

GN "DISPARÓ DE PURA ESPALDA" EN CHIHUAHUA

Jaime Torres, el agricultor que sobrevivió al ataque armado de la Guardia Nacional después de participar en una protesta en la presa La Boquilla de Chihuahua, dijo que otros campesinos, él y su esposa fueron atacados de forma directa, como ejemplo recordó a a él le dispararon en la espalda.

"Dispararon de pura espalda", dijo en conferencia de prensa desde su casa ubicada en el municipio Meoqui.

El agricultor negó que él u otros campesinos atacaran previamente a elementos de la Guardia Nacional (GN) la tarde del 8 de septiembre.

"Nosotros veníamos en caravana de Boquilla. Todos los agricultores traíamos una leyenda de ´Sin agua no hay vida´. Cuando veníamos llegando a Delicias, pasó un carro, un carro chico con la leyenda ´Sin agua no hay vida´ y lo iban custodiando dos camiones de la Guardia Nacional. El carrito bajó a una intercepción y nosotros lo seguíamos para ver qué estaba pasando, para brindarle ayuda, porque llevaba la leyenda de nosotros", relató Jaime Torres.

La versión del agricultor contrasta con la de Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la GN, quien el 18 de septiembre aseguró que después de que sus elementos se retiraron de la presa, algunos manifestantes tomaron materiales de grado militar que quedaron en el lugar, entre ellos "granadas", posiblemente refiriéndose a los proyectiles de gases lacrimógenos o de humo que se utilizaron para dispersar a los inconformes.

Comentó que después de la retirada, tres sospechosos se acercaron a un destacamento de la GN y los amenazaron con arrojarles granadas. Los guardias detuvieron a los sospechosos, los subieron a vehículos de la unidad y se disponían a trasladarlos a una ciudad cercana para entregarlos a fiscales civiles.

Javier Robledo, abogado de Jaime Torres, confirmó que elementos de la Guardia Nacional han buscado a los familiares del matrimonio afectado y han estado al tanto de los gastos del hospital, pero adelantó que el objetivo es esclarecer los hechos y no sólo alcanzar un convenio.