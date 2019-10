FGR no podrá detener a madre de Lozoya, confirma tribunal federal

Un tribunal federal confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no podrá detener a Gilda Margarita Austin y Solis, madre del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México ratificó la suspensión definitiva concedida a la madre de Emilio Lozoya por el juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal.

Gilda Margarita Austin y Solis fue detenida el pasado 24 de julio en la isla de Juist, Alemania, en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida en el caso Odebrecht, por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Con la resolución del tribunal, si Gilda Margarita Austin y Solis llega a México, no podrá ser detenida por las autoridades sino que deberán presentarla ante el juez de amparo.

"Lo cierto es que a ningún fin práctico llevaría analizar la problemática planteada, en virtud de que habiéndose concedido la suspensión definitiva respecto de la única y posible autoridad ordenadora (juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte), como ya se dijo, cualquier otra autoridad a la que se hubiere encargado la ejecución del acto reclamado quedaría incluida en la suspensión de que se habla", precisó el Colegiado.

La medida permanecerá vigente hasta que el juez determine si concede o no el amparo a la mamá de Emilio Lozoya a quien la FGR señaló por haber recibido el 22 de noviembre de 2012 un depósito por 185 mil dólares por parte de la empresa Tochos Holdings Limited en una cuenta de la que el único beneficiario es el ex director de Pemex.

Dicho dinero, según la FGR supuestamente fue utilizado por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, para comprar una residencia en Ixtapa, Guerrero, en un millón 900 mil dólares.

La FGR considera que dicha cantidad forma parte de los 10.5 millones de dólares que la Constructora Odebrecht entregó al ex director de Pemex a cambio de contratos de obra pública, según las declaraciones del director de la brasileña en México, Luis Alberto Meneses Weyll.