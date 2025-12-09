FGR recaptura a Duarte

Ciudad de México.- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez fue detenido nuevamente en la entidad, ahora por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a las 14:43 horas en la colonia Jardines de San Francisco, calle lateral Periférico de la Juventud.

Fuentes consultadas manifestaron que alrededor de las 18:00 horas el exgobernador abandonó las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Chihuahua y fue llevado al aeropuerto rumbo a la Ciudad de México para ser trasladado al Penal de El Altiplano en el Estado de México y tendrá una audiencia ante un juez de Control para decidir si hay o no vinculación a proceso.

La FGR dijo que la captura es en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el Juez de Control Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

Detalló que César "N", [quien fue gobernador de Chihuahua del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016] había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en la entidad y el proceso está siendo tramitado por la fiscalía local.

El 6 de junio del 2022 se le vinculó a proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos agravados derivado del desvío de 96 millones 686 mil 253 pesos entre los años 2011 y 2014, fue internado en el Centro de Reinserción Social Número 1 de Aquiles Serdán, Chihuahua.

En una tarjeta informativa la FGR señaló que los hechos, en materia de investigación en contra del exmandatario estatal son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano.