Nacional

FGR reporta avances en investigación del Rancho Izaguirre en Jalisco

El perfil genético de restos óseos hallados corresponde a un hombre, pero la identificación sigue en proceso.

Por El Universal

Marzo 05, 2026 06:08 p.m.
A
FGR reporta avances en investigación del Rancho Izaguirre en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 5 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, presentó avances en la investigación y acciones de búsqueda relacionadas con el Rancho Izaguirre, un sitio de adiestramiento ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Acciones de la autoridad

En un comunicado, detalló que se han localizado indicios relevantes, como dos fragmentos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir, entre otros.

De acuerdo con la autoridad, los indicios están siendo analizados y procesados en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, así como en el sector Regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco.

"A la fecha, se cuenta con un avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del lugar de intervención", aseguró.

Detalles confirmados

Referente a los fragmentos de restos óseos, informó que se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino, pero que no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, por lo que las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.

"Es importante resaltar que las acciones de búsqueda e investigación no están supeditadas al resultado de los análisis forenses", indicó la Fiscalía General de la República.

Como parte de la investigación, destacó que, al momento, se ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos.

