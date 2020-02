FGR se equivoca al pretender reclasificar feminicidio: Juan Zepeda

El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) se equivoca en su pretensión de querer reclasificar el feminicidio como un delito de tipo común, solo por querer aumentar la pena a los culpables.

En entrevista, Juan Zepeda aseguró que "es un despropósito" reclasificar el delito, cuando éste apenas va cobrando relevancia entre los estudios de derecho penal y en la agenda política nacional, como parte de los derechos de género.

"Yo no quisiera pensar que es una estrategia perversa para que ya no se hable del feminicidio, que es sacar la palabra difícil para que se oculte el delito. Más que eso, se tiene que implementar una auténtica política de prevención y de sanción", dijo.

Zepeda aseguró que, aunque la pena por feminicidio sea menor a la de homicidio común, la tipificación actual del delito permite sentar precedente de que los principales agresores son personas cercanas al círculo afectivo de las víctimas, y que el delito es un crimen de odio.

"Lo fundamental que se plantea es elevar la pena de 40 a 70 años, pero sí contempla el asunto de que ya no se trate como feminicidio, eso es lo grave, que ahorita se empieza a visibilizar el feminicidio".

"No podemos olvidar que es un crimen de odio contra una persona por el simple hecho de ser mujer. Creemos que se debe mantener como feminicidio porque eso es lo que es, y aunque tenemos que generar una política que termine con ese delito, se equivoca el fiscal, esa no es la forma", externó.