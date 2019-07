FGR se retrasa en entregar cifras de secuestro: Miranda de Wallace

Por primera vez en cinco años la Fiscalía General de la República (FGR) se retrasó en entregar a la organización Alto al Secuestro, las cifras de plagios atendidos por la dependencia en el último mes.

Mediante un comunicado, la organización que encabeza Isabel Miranda de Wallace informó que este mes no le será posible entregar el último reporte de incidencia de secuestro ante la falta de las estadísticas de la FGR.

"Suponemos que es por el cambio de Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro que ocurrió hace un par de semanas y no porque se hayan negado a transparentar la información", indicó la organización.

Por ello, lanzó un exhorto dirigido al titular de la FGR, Alejandro Gertz Mañero, Lara que la institución siga entregando la información estadística de secuestros como había venido haciéndolo en los últimos cinco años.

"A todos los actores involucrados en el combate al delito de secuestro, atentamente les pedimos coordinarse y no bajar la guardia para erradicar este delito; es primordial que se logre ganar la confianza de la ciudadanía para que se denuncie y se acabe con la cifra negra", agregó Alto al Secuestro.

El pasado cinco de julio se concretó la renuncia de Gualberto Ramírez, titular de la Unidad Antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR.

Desde entonces la unidad opera con un encargado de despacho mientras que la semana pasada fue designado como nuevo titular de SEIDO, Alfredo Higuera.