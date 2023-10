Fideicomiso del PJ contempla "mantenimiento de casas de jueces y magistrados" (video)

Una revisión da cuenta de conceptos multiplicados en dichos fondos y en el presupuesto, que benefician sólo a unos cuantos.

Sin Embargo MX.- Contrario a los argumentos que ha puesto sobre la mesa el Poder Judicial de la Federación (PJF), la extinción de los 13 fideicomisos, como lo propone el Congreso, no afectaría a los 55 mil trabajadores de este Poder, sino que acabaría con los lujos de una élite que encabezan ministros, magistrados y otros mandos superiores.

El oficialismo buscó desde el Congreso implementar una reforma legal para extinguir estos fideicomisos que están fuera de la Ley y así ahorrar 15 mil millones de pesos, lo cual ha resultó en un conflicto abierto entre el Ejecutivo y Legislativo, contra el Poder Judicial.

Una revisión de Sin Embargo MX a los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) da cuenta de conceptos multiplicados en estos fondos y en el Presupuesto, así como el uso esporádico de estos instrumentos que sólo benefician a unos cuantos.

Por ejemplo, de los seis fideicomisos de la Suprema Corte, dos de ellos, el "Sistema de pensiones complementarias para mandos superiores" y el "Sistema de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo", están constituidos únicamente para que algunos mandos superiores y medios de la Corte retirados reciban una pensión adicional a la del ISSSTE.

La Corte también tiene el "Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Médico Extraordinario", un fideicomiso que rara vez se usa y que cubre gastos médicos cuando no les son cubiertos en forma adecuada o suficiente por el ISSSTE, o bien, no están cubiertos por el respectivo seguro de gastos médicos al que tienen acceso en la Suprema Corte.

De igual forma existe un "Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones CD´S y Otros Proyectos" que administra los recursos de venta de discos y publicaciones del Semanario Judicial de la Federación y otras publicaciones de la Suprema Corte.

Existe además un Fideicomiso de "Remanentes Presupuestales" para administrar e invertir los remanentes presupuestarios en nuevos edificios, el mantenimiento de los existentes y "la realización de proyectos integrales y servicios relacionados con los mismos"; y un "Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia" empleado para llevar a cabo los proyectos y programas de alcance nacional o regional.

En lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hay un "Fideicomiso para pensiones complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados", que es para que reciban un pago adicional al que da el ISSSTE por esta prestación.

Los recursos con los que cuenta el plan son los fondos del fideicomiso de inversión que para tal efecto se haya constituido y, previa autorización del Pleno, recursos presupuestales a través de la partida correspondiente al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación; por lo anterior, a falta de éstos últimos la obligación de pago estará sujeta únicamente a los recursos del Fideicomiso.

Otro Fideicomiso contempla el "Mantenimiento de casas habitación de Magistrados y Jueces", un rubro que también viene contemplado en el Presupuesto de Egresos de 2024. De igual forma hay apoyos médicos complementarios y un apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación –con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– cuando algún servicio no es cubierto en forma adecuada o suficiente por el ISSSTE.

Otro Fideicomiso es para el "Desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de Justicia Federal" es decir permite la adquisición de inmuebles, desarrollo inmobiliario, construcción de infraestructura y adquisición de equipo "para la Implementación de las Reformas Constitucionales en materia de Justicia Federal", también hay un "Fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias que deriven de las acciones colectivas difusas", en el cual, hasta hace unos días, había sólo un peso.

En tanto, en el Tribunal Electoral hay un "Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México España" para establecer un mecanismo "que sirva para la administración y control de los recursos que se aporten para ampliar y fortalecer la cooperación técnica y científica entre México y España y dirigirla hacia las áreas definidas mutuamente", y uno más de apoyos Médicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario que paga servicios cuando no son cubiertos en forma adecuada o suficiente por el ISSSTE, o el respectivo seguro de gastos médicos.

En las últimas dos semanas, el Congreso ha avanzado en la discusión de la eliminación de 13 de los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial, lo cual fue inmediatamente criticado por la élite de magistrados y ministros.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que dicha acción no afectaría a los trabajadores, y aclaró en conferencia matutina que "no hay ningún problema porque se trata de privilegios".

"No se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas. No se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie en el caso de que la Cámara de Diputados resuelva sobre esto", dijo el mandatario.

Sin embargo, la medida ha desatado protestas de parte de los trabajadores del PJF, quienes con pancartas con lemas como "PJF no se toca", "Pedimos respeto a nuestros derechos laborales", "Exigimos cese a la intromisión al PJ porque afecta la impartición de justicia", "Respeto a la división de poderes", entre otros; han protestado contra la desaparición de fideicomisos.