Filtran fotos íntimas de candidata a regidora en Hidalgo

En las última horas, a través de redes sociales fueron difundidas fotografías "íntimas" de la candidata a regidora de Actopan del partido Podemos, Carlynn Hougton, quien acusó que fueron filtradas para "descalificarla" en el cargo.

Por su parte, Armando Monter, candidato de Podemos a la presidencia municipal de Actopan, exigió a sus contrincantes a conducirse con respeto y aseguró que el hecho es parte de las campañas negras que se realizan en el estado de Hidalgo.

Carlynn Hougton lamentó, por medio de redes sociales, que por cuestiones políticas se dieran a conocer estas fotografías que fueron tomadas en 2016, año en que fue invitada a un bar bajo el pretexto, dijo, de revisar un asunto de unos terrenos.

Explicó que este hecho ocurrió en el centro del municipio, donde le ofrecieron una bebida adulterada la cual tomó y vomitó; sin embargo, minutos después perdió el conocimiento.

En su momento no denunció los hechos, "yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera, pero no pueden hacer conmigo lo que quieran y eso fue lo que hicieron".

Agregó que conoce quienes estuvieron en los hechos. Por ello, inició una denuncia por abuso sexual y por violencia política de género, la cual fue atraída por la Fepade.

Refirió que aunque en Hidalgo no esté aprobada la Ley Olimpia, advirtió que el caso no quedará así, "ya estoy cansada, no me voy a quedar así. No voy a ir a meter mi cabeza como una avestruz en la tierra, porque no hice nada malo, al contrario no quiero que más mujeres pasan por esto porque sé lo que duele, lo que significa y lo que cuesta salir".

A partir de la difusión de las fotografías, indicó, ha sido revictimizada por hombres y mujeres, incluso por la titular de la instancia de la mujer en Actopan.

"No me avergüenza mi cuerpo, le debería de avergonzar a las personas que lo hicieron", destacó.

Advirtió que si lo que pretendían era verla mal, no dará un paso atrás y que su caso sirva para que se apruebe la Ley Olimpia.