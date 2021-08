Firman acuerdo con Teletón para rehabilitar a menores discapacitados

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este jueves se firmará un convenio con la Fundación Teletón para que alrededor de 20 mil menores de escasos recursos con discapacidad puedan recibir de manera gratuita terapias de rehabilitación en los Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal, acompañado por Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa, y por Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, indicó que este convenio es el primero que su gobierno firma con una organización civil.

"Nos da mucho gusto informar el día de hoy sobre dos asuntos de mucha importancia social: vamos firmar un convenio con la Fundación Teletón que consiste en toda la infraestructura de los Centros de Rehabilitación Teletón para atender a niñas, niños con discapacidad".

En Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que pese a que hay centros de rehabilitación a cargo de gobiernos estatales, estos no son suficientes, por lo que se aprovechará la infraestructura que Teletón tiene, y la cual, afirmó, no es utilizada con plenitud.

"Es la primera vez que vamos a hacer un convenio con una organización civil, una organización de la sociedad civil, porque habíamos decidido entregar todo de manera directa a los beneficiarios, sin intermediación, y se acostumbraba a entregar apoyos de gobiernos a asociaciones civiles y muchas veces estos apoyos no llegaban a los beneficiarios, por eso decidimos no entregar a apoyos a asociaciones civiles, filantrópicas, campesinas, sino todo entregarlo de manera directa", dijo el presidente.

"En este caso es algo especial, y por eso tomamos esta decisión, desde luego va a ser un apoyo directo porque se va a tener una tarjeta para ir llevando el registro de todas las consultas y se va a tener una supervisión", dijo.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador agradeció el apoyo por parte de Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, para que este convenio se lleve a cabo, y de quien destacó que es una persona honesta, sensible, además de agradecer el apoyo de la Fundación y de Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Televisa.