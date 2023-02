Firman en el Senado pacto de ciberseguridad para menores

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- En el contexto del "Dia Internacional de Internet Seguro", en el Senado de la República se firmó el "Pacto Nacional por la Ciberseguridad de las Niñas, Niños y Adolescentes", que tiene el objetivo de construir una cultura de civismo digital, para que el ciberespacio sea un instrumento sin ningún tipo de amenaza para estos usuarios.

Esta herramienta fue suscrita por la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología; así como por Analí Díaz Infante, presidenta de la Asociación de Internet MX, promotora de este proyecto.

Durante la presentación del "Estado de las políticas y regulación sobre la ciberseguridad para Niñas, Niños y Adolescentes en México 2022", Ramírez Marín dijo que el Pacto busca configurar acciones que fomenten el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y comunicación, a fin de cuidar a los infantes que utilizan estas herramientas digitales.

Alertó que más de cuatro millones de menores en nuestro país son víctimas de abusos sexual cada año, pero también existen peligros para ellos en Internet, como el "reto" del consumo de clonazepam, que consiste en tomar este medicamente y ver quién aguanta más sin manifestar los efectos, dicha información, señaló, pudo llegar a millones de infantes a través de las plataformas digitales.

Lo anterior sucede porque "no nos hemos preparado para que el ciberambiente, el ciberespacio, que nuestros niños pueden aprovechar, sea absolutamente seguro", expuso el legislador del PRI.

Por ello, propuso conformar un grupo de trabajo para cumplir con la meta del "Pacto Nacional por la Ciberseguridad de las Niñas, Niños y Adolescentes", a fin de que los menores en proceso de desarrollo de su personalidad disfruten de forma plena, con libertad e igualdad en un ambiente que favorezca su futuro.

La senadora Josefina Vázquez Mota alertó que hay al menos un millón de ciberpederastas conectados en las redes sociales, que buscan víctimas en menores de edad. Recordó que nuestro país ocupa el segundo lugar en turismo sexual infantil a nivel mundial, y las redes sociales son un instrumento para cometer ese delito.

Aseguró que "México hoy es el reino y paraíso de los pederastas. En aeropuertos, centrales de autobuses, centros turísticos y en muchos municipios no reconocidos como turísticos, ocupamos entre el primero y segundo lugar mundial en turismo sexual de bebés de cero meses, un mes, un año o dos de edad y somos el primer lugar del mundo que produce contenidos de pornografía infantil".

La legisladora del PAN recordó que el ciberacoso está presente las 24 horas del día entre estudiantes y hay casos de suicidio por estas acciones. Además de que menores de 13 años visitan plataformas restringidas con el permiso de sus padres.

En ese sentido, consideró que no se debe culpar, sino construir civismo digital, que los papás enseñen a los menores a "cruzar las calles con las luces del semáforo en las redes sociales", a no hablar con desconocidos y no castigar el uso de celulares, a fin de construir instrumentos de paz, unidad y de certeza a favor de niñas, niños y adolescentes".

Analí Díaz Infante, presidenta de la Asociación de Internet MX y autora del estudio "Estado de las políticas y regulación sobre la ciberseguridad para niñas, niños y adolescentes en México 2022", informó que hay más de 100 empresas en esta agrupación comprometidas por crear mejor contenido y políticas públicas que ayuden a lograr un mejor Internet en México.

Por su parte, Mauricio Padrón Innamorato, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió del riesgo que corren los menores de ser víctimas de ciberataques, pues según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información realizada por el INEGI, en el 2021 en México había 88.6 millones de personas usuarias de Internet, de los cuales el 75.6 por ciento tienen seis años y más.

Agregó que esto representa un aumento de 4.1 por ciento con respecto al año a 2020, es decir que, en un año, dijo, hubo un aumento de 4.6 millones de personas usuarias de Internet de seis a 11 años.

En su oportunidad, David Moreno, representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacó los esfuerzos del Estudio dados a conocer en el Senado, porque éste podrá contribuir a la formación de nuevas políticas públicas a nivel estatal y federal para mejorar la capacidad de avanzar en la ciberseguridad en el país.

Reveló que tras la pandemia la forma de operar de las organizaciones criminales se hizo más sofisticada, pues tan sólo la región de América Latina y el Caribe sufrió 137 mil millones de intentos de ciberataques, de enero a junio de 2022, lo que representa un aumento del 50 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.