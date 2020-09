Fiscal de Aguascalientes ve fondo político en publicación de videos

El fiscal General de Aguascalientes, Jesús Figuera Ortega, señaló que hay una posible intención política en la difusión de videos en las redes sociales de presuntos integrantes del crimen organizado en los que lo mencionan y señalan a un mando de la Policía Ministerial del estado de estar implicado con la delincuencia.

Después de participar con el gobernador Martín Orozco en la entrega de patrullas a corporaciones municipales, Figueroa Ortega consideró que esos videos tienen el propósito de generar la idea de que la Fiscalía está en contubernio con la delincuencia.

"A final de cuentas eso es lo que se busca ¿no?, la idea es el generar que en la fiscalía se pueda pensar que tengamos algún interés, relación, algún contubernio con algunos grupos criminales, y bueno, no es así; les puedo yo decir que es muy lamentable que así lo hagan".

El fin de semana aparecieron al menos dos videos en las redes sociales, en uno de ellos presuntamente el "Cártel Jalisco Nueva Generación" se refiere a integrantes de la fiscalía en un mensaje que dirige al gobernador y a los alcaldes de los once municipios del estado.

"Hasta ahora se desconoce el origen de los videos y la intención que tienen. Los señalamientos que se hacen son poco creíbles", agregó.

Figueroa Ortega destacó que en la Fiscalía están tranquilos, porque no hay absolutamente nada que ocultar. "Nosotros estamos tranquilos, a mí me mencionan en uno de los videos y estoy sumamente tranquilo en cuanto a la situación que pudiéramos mencionar".

Comentó que en un video se menciona a una persona con el apoyo de "El Chupón", que era un comandante que desde hace más de un año no trabaja en la Fiscalía.

El abogado mencionó que de haber algo que investigar con relación a las grabaciones, se procederá de esa manera, y se haría con el apoyo de la policía cibernética.

Durante la entrega de 92 vehículos y equipo a los municipios de Asientos, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San José de Gracia y Tepezalá, el gobernador dijo que el tema de la seguridad no puede caer en un debate estéril o en un manejo mediático y mucho menos debe politizarse, pues es una de las principales fortalezas de Aguascalientes.

En el evento conminó a los asistentes a cerrar filas, trabajar en conjunto todos los niveles para mantener a la entidad con tranquilidad para sus familias.

El mandatario apuntó que Aguascalientes sigue siendo uno de los tres estados más seguros de México gracias al trabajo que se ha emprendido en estos cuatro años de su gobierno, no sólo entregando patrullas, sino también brindando capacitación constante, incentivos y mejores condiciones laborales para las y los elementos.