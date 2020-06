Fiscalía Anticorrupción de Jalisco detecta "levantones" de policías para inhibir protestas

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco detectó la participación de policías municipales en los "levantones" ocurridos el 5 de junio pasado a las afueras de la Fiscalía General del Estado para inhibir las protestas contra el homicidio de Giovanni López, señaló el titular de la dependencia, Gerardo de la Cruz Tovar. "Hemos detectado también que policías preventivas participaron también en esos eventos", indicó. Aunque algunos testimonios hablan de que ese día se privó ilegalmente de la libertad hasta 100 personas y en redes sociales circuló una lista de por lo menos 30 nombres, la Fiscalía Anticorrupción sólo ha identificado 19 casos y ha logrado contactar con 11 víctimas, entre las que se encuentra una persona menor de edad y otra de origen extranjero.

El fiscal aseguró que a todas la víctimas se les han otorgado medidas de protección especiales y precisó que algunas de ellas ni siquiera tenían intención de participar en la manifestación de ese día, sino que simplemente pasaban por el lugar. De la Cruz Tovar reconoció que hay desconfianza en algunas de las víctimas, pues piensan que la Fiscalía Anticorrupción depende de la Fiscalía General y no es así; aseguró que los datos de los denunciantes serán resguardados para que los policías acusados no puedan conocerlos. En ese sentido reveló que en las dos carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General no se tomó esa precaución. Hasta el momento, dijo el fiscal anticorrupción, se han podido revisar las grabaciones de las cámaras de la Fiscalía Feneral y algunas grabaciones de las radiocomunicaciones, por lo que se tiene identificados a varios elementos policiacos, 4 vehículos que parecen pertenece a la Policía Ministerial y otros que no pertenecen a ninguna corporación, como una camioneta rotulada con publicidad de una empresa de banquetes.

El funcionario recordó que hasta ahora hay dos elementos ministeriales arrestados, uno del área de Robo de Vehículos que ya fue vinculado a proceso por abuso de autoridad y un comandante cuya audiencia de vinculación continuaba desarrollándose hasta la noche de viernes. Explicó que a pesar de que a estos elementos no se les imputó la desaparición forzada, como lo han exigido algunas organizaciones porque no se contaba con los elementos suficientes para hacerlo, aseguró que eso no implica que no se les pueda imputar ese delito más adelante si se obtienen las pruebas.