Fiscalía CDMX niega acceso a la justicia a víctimas de L12: PAN

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde, lamentó que mientras la Fiscalía General de Justicia (FGJ) no concluya la investigación, ni finque responsabilidades por la tragedia en la Línea 12 del Metro, solo privará la impunidad y negará la procuración de justicia a las víctimas.

"Ya son más de dos meses de la tragedia y la Fiscalía no ha podido identificar ni aplicar sanciones a los responsables del colapso. Tal parece que a nuestras autoridades le apuestan al olvido y les importa más la impunidad que hacer justicia", lamentó.

El líder del panismo capitalino, consideró que argumentar la revisión de miles de documentos y carpetas de investigación, solo es un pretexto de las autoridades para dilatar la imposición de sanciones o encubrir a los probables responsables.

"Esperamos que la Fiscalía cumpla su obligación y que, en el caso de las denuncias penales, actúe conforme a derecho, para que sus conclusiones permitan identificar con claridad a los probables responsables No queremos chivos expiatorios, queremos responsables para que sean sancionados conforme a la ley y no se permita más impunidad; solo así, las víctimas podrán obtener justicia que tanto han exigido", sostuvo.

Atayde Rubiolo recordó que hace un mes la Fiscalía se comprometió a entregar resultados de la investigación sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, "sin embargo, lo único que ha informado en sus ´avances´ es el número de carpetas de investigación en las que trabaja, ojalá y pronto entregue resultados concretos y no siga poniendo pretextos", enfatizó.