Fiscalía de CDMX, tras hombre que apuñaló a perro

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México busca imputar a un hombre de la tercera edad por el asesinato de un perro de la raza pitbull, a quien se presume que le propinó varias puñaladas sin motivo aparente.

A decir de sus vecinos, a don Iván —como conocen al sospechoso— la pandemia lo volvió "loco", pues un día empezó a discutir con el perro hasta que lo mató.

El hecho sucedió el fin de semana pasado en un predio de la alcaldía Milpa Alta, donde el señalado, de 62 años, supuestamente apuñaló a Oso en varias ocasiones.

El can no se pudo defender, comentan vecinos, pues antes de agredirlo don Iván lo encadenó, para evitar que posiblemente lo mordiera.

De esta agresión fue testigo una vecina, quien denunció el hecho ante las autoridades. Explicó que el agresor sometió al perro y después lo hirió hasta matarlo, según consta en la carpeta de investigación que la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur) inició por este caso.

En el documento, con folio CI-FIDAMPU/A/UI-1 C/D/001 23/07-2020 quedó asentado que Oso tenía cuatro años y que era un perro blanco con manchas cafés, cuyo cuerpo fue puesto a disposición de las autoridades para que le realicen la autopsia de ley y con base en los resultados de ésta delinear responsabilidades.

Vecinos proporcionaron incluso fotografías del sospechoso caminando con el perro momentos antes de la agresión y, aunque no encontraron el arma homicida, diversas organizaciones en defensa de los animales de compañía confían en que el imputado reciba una sentencia ejemplar, pues Oso, según testimonios recabados, no molestaba a nadie y era noble.

El sospechoso es buscado por las autoridades. De manera preliminar se dio a conocer que luego de la denuncia que hicieran sus vecinos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local acudieron a su domicilio pero no lo encontraron.

Más tarde fueron elementos de la Policía de Investigación (PDI) y corrieron con la misma suerte que los policías, por lo que no se descarta que luego de asesinar al perro, escapó del lugar.

Quienes conocen a Iván "N", revelaron a la autoridad que es una persona agresiva con aparentes problemas con el alcohol, incluso, ha tenido diferencias con sus vecinos y sus propios familiares a quienes ha agredido por la disputa de un pedido en las zonas altas de Tláhuac, a pesar de eso, no cuenta con antecedentes penales.

Se sabe que se dedica a hacer trabajos de albañilería, pero no tiene un lugar fijo, por lo que ya es buscado para que sea castigado por el hecho. Durante este 2020, tres personas fueron detenidas y procesadas por agresor a animales de compañía, sin embargo, apenas permanecen unas horas detenidos y luego son liberadas, por lo que las agrupaciones En defensa de los animales, exigen castigos más serios y ejemplares para quienes ataquen a las mascotas, ya que es un acto, aseguran, que se sigue repitiendo y es una constante en la ciudad.