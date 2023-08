Fiscalía de Guanajuato imputa el delito de feminicidio a Miguel "N"

A-AA+

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios formuló imputación en contra de Miguel de Jesús "N" por el delito de feminicidio en agravio de Milagros Monserrat, en las salas de oralidad penal anexas al Cereso de León en donde se encuentra recluido.

En la primera audiencia Miguel de Jesús solicitó la duplicidad del término Constitucional de 144 horas, para que se determine su situación jurídica, por lo que será hasta el próximo 18 de agosto cuando el juez de la causa resuelva si lo vincula o no a proceso penal.

Miguel de Jesús permanecerá en la cárcel

Mientras tanto, el juzgado determinó que el presunto feminicida permanezca en el Centro de Prevención y Reinserción Social de esta ciudad.

El Ministerio Público enunció en la audiencia los datos de prueba en la Carpeta de Investigación que integró por el crimen en contra de Milagros Monserrat, de 40 años de edad, quien la mañana del jueves 10 de agosto fue atacada a puñaladas cuando se dirigía a trabajar por la calle Lago de Zumpango, en la colonia Granada. Entre los datos probatorios se encuentra el video en el que aparece el agresor, la sigue y da al menos cinco puñadas.

Miguel de Jesús podría pasar hasta 60 años de prisión de acuerdo a la penalidad por el delito de feminicidio establecida en el Código Penal para el estado Guanajuato.

Qué se sabe del asesinato a puñaladas de Milagros Monserrat en León

La mañana del jueves 10 de agosto, cerca de las 7 de la mañana, Milagros Monserrat fue seguida por un hombre que le dio alcance, la jaloneó y le dio cinco puñaladas. La escena quedó grabada en una cámara de vigilancia y se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se observa a la mujer caminando por una calle de la colonia Granada en León, Guanajuato, y detrás de ella el agresor, quien la atacaría en repetidas ocasiones.

En la grabación se escucha que la víctima dice al agresor: "¿Qué te doy?, ¡no tengo nada, te juro que no tengo nada, te juro que no tengo nada!", y tras ser lesionada se queja de dolor mientras se desangra hasta morir.

La viralización del video desató reclamos de justicia para Milagros, indignación y el reproche a los gobiernos municipal y estatal por la inseguridad y violencia, y evasión del asesino.

La Policía Municipal capturó al presunto asesino de Milagros Monserrat en la ciudad de Guanajuato, informó el alcalde Alejandro Navarro.

El hombre identificado como Miguel "N" se ocultaba en la zona de Noria Alta, en la capital del estado.