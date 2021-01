Fiscalía de Guerrero analiza ejercer acción penal contra Salgado Macedonio

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que revisa la carpeta de investigación, por el delito de violación, iniciada contra Félix Salgado Macedonio, candidato a Morena a gobernador de Guerrero, para determinar "en definitiva" si ejerce acción penal o no.

Asimismo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena inició un procedimiento sancionador de oficio contra Salgado Macedonio por la denuncia de violación.

Hace unos días, el exfiscal general del estado, Javier Olea Peláez, en un entrevista radiofónica, dijo que personalmente integró la carpeta de investigación contra Salgado Macedonio por violación y reveló que el gobernador Héctor Astudillo Flores le impidió que se judicializará la denuncia contra el morenista.

El gobernador Astudillo lo negó y acusó al exfiscal de no cumplir con su responsabilidad y hacer valer su autonomía.

Tras estas declaraciones, la FGE confirmó la existencia de la denuncia contra Salgado Macedonio.

Además anunció que inició una carpeta de investigación contra el exfiscal por la comisión de por lo menos tres delitos: "la sustracción de documentación oficial de la Fiscalía, por la difusión del contenido de una carpeta de investigación y la omisión en el cumplimiento de su responsabilidad legal".

Mientras que la CNHJ de Morena abrió un proceso de oficio en contra de Salgado Macedonio, en su sesión de este jueves.

"La CNHJ informa que, en sesión plenaria en formato virtual de hoy, por mayoría de votos se ha acordado abrir un procedimiento de oficio en contra del C. Félix Salgado M, en los términos del Estatuto y respetando el debido proceso", se refirió en redes sociales.

La secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carol Arriaga, pidió retirar la candidatura de Félix Salgado como candidato en Guerrero porque atenta contra los principios del partido y significaría un mensaje de impunidad.

"Otorgar la candidatura a un personaje con un historial documentado de violencia hacia las mujeres, contraviene los principios de Morena, el partido de la transformación que debe incorporar las demandas de las mujeres, siendo una de las más importantes, el fin de la violencia y agresiones de índole sexual", dijo Arriaga.

En diciembre de 2016, una mujer que trabajó con Salgado Macedonio en el periódico La Jornada Guerrero, presentó una denuncia penal en su contra ante la FGE por el delito de violación agravada.

Según la declaración ministerial de la denunciante, Salgado Macedonio abusó de ella sexualmente en tres ocasiones, además de que la golpeó y la amenazó de muerte.

En su último acto proselitista, Salgado Macedonio advirtió que no hay forma en que le puedan quitar la candidatura de Morena a la gubernatura.