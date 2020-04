Fiscalía de la CDMX solicitó estatus migratorio de youtuber con Covid-19; enfrenta dos denuncias

La titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina Godoy Ramos, informó que se solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) el estatus migratorio del Youtuber venezolano Soy David Show, contagiado por coronavirus, quien rompió la cuarentena y posiblemente contagió a más personas de coronavirus.

En videoconferencia de prensa, aseguró que actualmente existen dos denuncias en contra de este extranjero que está contagiado por coronavirus, esto por haber salido de la cuarentena antes de tiempo y recorrer las calles de la alcaldía Benito Juárez.

En ese sentido, la fiscal no dio detalles si se busca la deportación del youtuber o las medidas legales que se le podrían aplicar ya que se están integrando las carpetas de investigación.

Cabe mencionar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en días pasado detalló que tras una denuncia ciudadana, investiga a Ariannys Acevedo, quien tiene un canal de YouTube donde se identifica como "LaCuaimaDulce" y es novia del youtuber Soy David Show, por no respetar la cuarentena tras supuestamente haber sido diagnosticada con coronavirus.

youtuber sale a la calle

El 11 de abril, un youtuber venezolano rompió el aislamiento que debía guardar luego de que salió positivo a coronavirus o Covid-19. El joven fue a comprar pizzas a un súper mercado y subió un video a su canal SoyDavidShow.

Según el video, el joven sacó dinero de un cajero automático y recorrió varios pasillos en la tienda. Aunque el supuesto famoso llevaba puestos cubrebocas y guantes, lo recomendado por la Secretaría de Salud es que las personas contagiadas por coronavirus no salgan de sus casas si no han sido dados de alta.

Tras la visita del youtuber, Soy David Show, la delegación Benito Juárez tuvo que sanitizar el súper mercado para evitar más contagios. Además, condenó la acción del venezolano.