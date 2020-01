Fiscalía de Oaxaca identifica a más implicados en el ataque con ácido a saxofonista

El fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, aseguró que ya tienen identificados a todos los probables responsables que participaron en el ataque con ácido a la joven saxofonista María Elena Ríos.

También declaró que tienen varias órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de este delito, pero explicó que no se puede ahondar en el número de ellas.

"Ya sabemos quienes participaron en el evento y hemos tenido varias órdenes de aprehensión en este caso. Hay mucha información que se ha difundido que no es cierta, mucha información que no está dentro de la realidad y la verdad".

"La única verdad es que a través de los procesos de investigación da a conocer la propia Fiscalía y hoy puedo asegurarles que, para la Fiscalía, ya tenemos determinados los participantes", señaló.

En este momento, añadió, se está en un proceso de búsqueda y localización de los imputados por este delito; hasta la fecha, sólo dos personas se encuentran detenidas, quienes son señalados como los autores materiales del ataque con ácido a la joven saxofonista.

Sobre la presunta responsabilidad intelectual del exdiputado del PRI, Juan Vera Carrizal, el fiscal dijo estar imposibilitado para mencionar nombres por el sigilo en las investigaciones y lo que señalan las normas sobre la reserva de información.

"No puedo dar nombres, está dentro del sigilo de la información. Eso también es parte de lo que las normas jurídicas me obligan a guardar la reserva correspondiente.

"Pero también, como he dicho en otras ocasiones, todas las personas que se mencionaron o se han mencionado –en referencia a Juan Vera Carrizal– durante este proceso han sido investigadas y algunas de ellas, por supuesto, las tenemos como imputadas y como responsables".

También dijo que no podía revelar el número de órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar en contra de los responsables ni el móvil del ataque con ácido a la joven. "Estamos en un proceso de búsqueda y localización", insistió el funcionario.

Rubén Vasconcelos pidió responsabilidad en este caso a todos los actores políticos y sociales y sostuvo que la Fiscalía de Oaxaca ha cumplido y ha hecho su trabajo.

"El evento, este triste evento que esperamos que no se vuelva a repetir, está en un proceso muy avanzado. La familia tiene toda la información relacionada con la investigación y estamos muy coordinados con ellos para hacerlo", finalizó.