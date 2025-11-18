Fiscalía de Sinaloa investiga detonación de explosivo en fiesta de XV

CULIACÁN, Sin., noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dijo que se continúa con las investigaciones de la detonación de un explosivo en un salón de fiestas, donde se celebraban unos XV años, cuya onda expansiva causó lesiones a cinco menores de edad y tres adultos por esquirlas.

Señaló que los hechos que tuvieron lugar en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato hace dos días, aún están bajo investigación para determinar si el objeto explosivo que fue detonado fue lanzado por personas desconocidas o arrojado desde el aire con un dron.

Indicó que los lesionados por esquirlas, son cinco menores de edad, entre los 12 y los 16 años de edad y tres adultos, a los cuales se les tomó su declaración, al igual que al resto de los asistentes a la fiesta de XV años, la cual estaba por concluir.

Sánchez Kondo externó que a causa de la onda expansiva que provocó el artefacto, las esquirlas alcanzaron a ocho de los asistentes, los cuales requirieron atención médica, sin que su salud se encuentre en riesgo, por lo que las indagaciones de este caso aún continúan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La madrugada del domingo pasado, se conoció que los asistentes a la celebración en un salón de fiesta de unos XV años, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato fueron atacados con un artefacto explosivo artesanal, la explosión alcanzó a ocho de asistentes, por lo que los cuerpos de auxilio tuvieron que trasladarlos a hospitales.

En las líneas de emergencia se notificaron por varias llamadas anónimas que en el salón de fiestas "Las Vegas", ubicado en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, varias personas, sin precisar el sexo o posibles edades, habían resultado lesionadas por esquirlas de un artefacto explosivo.