Fiscalía especial trató de 'dinamitar' investigaciones de caso Ayotzinapa, acusa AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este jueves que en la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa se trató de "dinamitar" las investigaciones.



En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que se buscó aumentar de seis a 20 el número de militares acusados en la desaparición de los 43 normalista de la Ayotzinapa para que no se actuara.

"Se tomó la decisión de actuar sin cerrar la investigación que sigue abierta, porque inmediatamente surgió la sospecha de `cómo es que en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión. Yo sostengo, aquí lo he dicho que quisieron dinamitar la investigación para que no se actuara", dijo.

"¿Dentro de la Fiscalía?", se le preguntó.

"Sí, la Fiscalía. Entonces por eso sin tomar en cuenta el informe le agregaron a más responsables pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión porque si en vez de seis militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar. Y si en vez de los que estaban aparecían otros, no estoy diciendo que sean inocentes y que ya se exoneró, sencillamente no estaban en el informe y la instrucción es vamos a que si existen pruebas sobre estas personas que aparecen en el informe, se actué.

"Ese fue el acuerdo, porque es un asunto que estamos manejando de manera coordinada el Poder Judicial, la Fiscalía, y el Ejecutivo porque nos importa mucho", dijo.