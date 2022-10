Fiscalía General de la República absuelve a Pío López

A-AA+

La Fiscalía General de la República (FGR) determina no ejercer acción penal contra Pío López Obrador, quien es señalado por probables delitos electorales.

El abogado de Pío López Obrador confirmó que la FGR determinó no ejercer acción penal en contra del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, al no encontrarse pruebas por el delito electoral del que se le acusó.

Su defensa, Pablo Hernández, indicó en entrevista con Azucena Uresti por Radio Fórmula, que el principal punto por el que se cerró la carpeta de investigación fue la ilegalidad con el que medios de comunicación obtuvieron el video difundido, donde aparece Pío López y David León.