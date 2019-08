Fiscalía investiga caso de 12 personas desaparecidas en Quintana Roo

El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, admitió que las 11 desapariciones que se han registrado en lo que va del mes de agosto en Cancún están relacionadas con desapariciones forzadas a manos de particulares, pero no necesariamente a manos de grupos de la delincuencia organizada, lo cual será determinado por los resultados de las investigaciones en proceso.

"Se investiga como desapariciones por particulares. Encuadra en eso, ese es el tipo penal que se busca, desaparición forzada por particulares", respondió pregunta expresa.

En entrevista, el funcionario aclaró que existen diferencias entre la desaparición forzada por autoridades y por particulares, y precisó que corresponde al segundo tipo el caso de las 12 personas desaparecidas en la entidad, 11 de ellas en Cancún, sólo en lo que va del mes. "Desde luego que hasta ahorita no los hemos relacionado con grupos delictivos; hasta que avancen las investigaciones, podremos decir la línea de investigación", atajó.

El 2 de agosto pasado se reportó la desaparición de Jorge Aparicio Domínguez, de 40 años, en Cancún.

Al día siguiente desaparecieron Juan Manuel González Verdín, de 44 años; Ari Fernando Chávez Manzano, de 40; y Juan Luis Gómez Robles, de 33 años, empleados de una empresa de servicios funerarios, quienes vinieron desde Guadalajara a capacitar a trabajadores de la sucursal de la misma compañía en Cancún, fueron a nadar a playas de Isla Blanca y ya no volvieron a casa.

El 4 de agosto desaparecieron dos ciclistas en las inmediaciones de Villas Otoch Paraíso, luego de haberse adentrado en la selva para hacer senderismo en rutas ya trazadas y caminos conocidos y frecuentados por el Club de Ciclistas. Ese mismo día fueron reportados como desaparecidos José Vicente Pérez Vázquez, de 45 años, y Rosendo Ibáñez López, de 31 años.

Edgar Pérez Gómez, de 21 años, fue reportado como desaparecido el cinco de agosto y un día después, Carlos Josué Castillo Ybarra, de 47 años y Freddi Rodrigo May Sosa, de 27 años.

El caso más reciente, conocido públicamente, ocurrió el 9 de agosto en Chetumal, capital del estado, en donde desapareció Alfonso Pablo García, de 34 años de edad.

El funcionario indicó que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas está conformándose desde mayo pasado y tiene su sede en Chetumal, capital del estado.

"A partir del mes de mayo, creo, acudimos a una cita en el Palacio Nacional, donde por instrucción del presidente de la República se ordenó a todos los gobernadores de los estados, la instalación de esta Comisión estatal, que desde luego ya se está formando, no sé qué avance lleva, pero nosotros participamos en eso. En Chetumal se está formando, ahí hay un titular y es un subsecretario de gobierno", dijo.