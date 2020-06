Fisuras en Palacio Nacional, apagones y derrumbe de bardas en la Roma, los estragos del sismo en CDMX

Personal de Protección Civil de Palacio Nacional informó que hasta el momento el inmueble histórico solo presenta fisuras estéticas, nada de consideración.

En entrevista con medios tras el sismo, indicaron que debido a esto los trabajadores de la también residencia del presidente Andrpés Manuel López Obrador pueden regresar a laborar, pero se les pidió que no utilicen los elevadores.

"No hay ningún problema para que utilicen sus oficinas, que suban por escaleras, no hay nada de peligro, y ya pueden trabajar de manera normal. No hubo ningún daño, hay fisuras de no consideración, solo estéticas".

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el momento no se reportan daños por el sismo de 7.5 que sacudió el Valle de México y los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Morelos.

Acompañado por los secretarios de Seguridad, Marina y Defensa Nacional, el titular del Ejecutivo se comunicó con David León, coordinador de Protección Civil, quien confirmó que se trató de un movimiento telúrico de 7.5.

"El mayor del año pasado fue de 6.5%, ahora fue de 7.5. Afortunadamente no tenemos daños".

El Presidente de México instruyó a su gabinete a llamar a la población a que actúe con precaución por las posibles réplicas que se puedan presentar.

"Que nos cuidemos todos sin angustia y sin desesperación", dijo.

De acuerdo con reportes, hubo apagones en varias alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y en el Edomex reportan que no tienen luz en Nezahualcóyotl.

La Comisión Federal de Electricidad activó el protocolo para atender emergencia y "evaluar daños a las centrales de generación y a la infraestructura eléctrica y restablecer el servicio afectado a la brevedad".

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó que la dependencia inició sobrevuelos a través de cóndores por toda la ciudad luego del sismo de 7.5, por lo que se registró el derrumbe de dos bardas en un edificio de la colonia Roma.

El secretario de la Ciudad de México indicó que no hay reporte de heridos tras los derrumbes.

"No hay reporte de heridos ni en vía pública, ni en hospitales", escribió en Twitter.

En un primer corte la dependencia indicó que no había alguna novedad relevante tras el sismo de 7.5.