"Flamingos, la vida después del meteorito" llega a cines este 26 de marzo

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) anunció el estreno del documental "Flamingos, la vida después del meteorito", que llegará a salas de cine el próximo 26 de marzo.

La producción, dirigida por el cineasta Lorenzo Hagerman, cuenta con la narración de Julieta Venegas y música del compositor Bryce Dessner, en una coproducción internacional enfocada en la conservación de las aves.

El documental fue filmado durante más de dos años en las Reservas de la Biosfera Ría Celestún, Ría Lagartos y la Reserva Estatal El Palmar, en la Península de Yucatán, donde se sigue de cerca el ciclo de vida del flamenco del Caribe.

La cinta muestra desde los rituales de apareamiento y la construcción de nidos, hasta el nacimiento y crecimiento de las crías, en un entorno marcado por la historia geológica del cráter de Chicxulub.

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De acuerdo con la Conanp, esta especie puede vivir más de 30 años y depende de la dinámica ecológica de los humedales, donde encuentra alimento como artemia, crustáceos y microorganismos.

Además de su valor cinematográfico, el proyecto busca generar conciencia sobre la importancia de conservar estos ecosistemas, clave para la biodiversidad en México.

Los recursos recaudados por la exhibición del documental serán destinados a proyectos de conservación ambiental.