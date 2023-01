Flexibilidad y contrataciones, entre tendencias laborales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- El mundo laboral no ha dejado de transformarse en los últimos dos años y medio, y las organizaciones de todo el país han abandonado el enfoque tradicional para abrir conversaciones sobre nuevas formas de trabajar, muestra un análisis realizado por WeWork.

"Muchos esperaban que en 2021 y el año pasado se produjera una oleada masiva de vuelta a la oficina en México y en todo el mundo, pero esto no se materializó como se esperaba. Las empresas intentaron tomar decisiones en un panorama desconocido, al tiempo que gestionaban a una fuerza laboral que se había acostumbrado a una mayor flexibilidad sobre cómo y dónde trabajar", destaca el análisis realizado por la firma de espacios de trabajo compartidos.

De cara al nuevo año, la forma de trabajar ya no responde a una solución universal, afirma.

Ya sea a distancia, híbrido o de vuelta a la oficina cinco días a la semana, las empresas están aplicando las lecciones de los últimos casi tres años para desarrollar nuevas estrategias en el lugar de trabajo y tomar una postura sobre el camino correcto a seguir para su negocio.

Estas son las principales tendencias que se observan para 2023:

1. "Anywhere Office" o "Work from Anywhere"

El "anywhere office" hace referencia a la posibilidad de trabajar en cualquier sitio que cuente con las condiciones necesarias y que se ajuste a nuestras prioridades y situación de vida. Los nómadas digitales son el ejemplo más obvio, pero aún sin trabajar viajando por el mundo, puedes aplicar el modelo de "work from anywhere" y utilizar servicios de espacios compartidos que ofrecen la infraestructura necesaria para trabajar y tener reuniones de equipo cerca de casa.

2. Contrataciones internacionales y el "anywhere worker"

Así como el "anywhere office", la tendencia de "anywhere worker" hace referencia a la descentralización de las oficinas, el auge en las contrataciones internacionales y la conversión del espacio de trabajo en una red de espacios y servicios.

3. La aparición del "Chief Remote Officer"

A medida que muchas empresas han migrado al trabajo híbrido o a distancia, nuevos retos se presentan en el lugar de trabajo. Algunas empresas están optando por crear nuevas funciones o líderes dedicados exclusivamente a hacer que el trabajo híbrido o a distancia prospere en toda la organización. Estos perfiles pueden tener títulos diferentes, pero todos tienen la tarea de proteger la experiencia de los empleados sin importar el modelo laboral, y abordar los complejos problemas que surgen de las nuevas formas de trabajo.

4. El "flex space" como prestación

Luego de uno de los periodos de reinvención corporativa más desafiantes de las últimas décadas, las prioridades y demandas de los colaboradores cambiaron; el esquema laboral y el paquete de beneficios fueron algunas dimensiones que tomaron más relevancia; de hecho, después del salario, estos dos elementos son las principales razones por las que los mexicanos eligen un empleo.

Ante este escenario, y ante las nuevas demandas de flexibilidad, las empresas entenderán el espacio flexible como una prestación más y como parte importante de su estrategia de atracción de talento.

5. Además de un buen salario, más libertad

Hace algunos años la pregunta más común en una entrevista de trabajo era: ¿dónde queda la oficina? Hoy la pregunta más común es: ¿cuál es el esquema de trabajo que ofrecen? Para 70% de los mexicanos, el esquema laboral ya es una de las principales razones por las que elegirían un trabajo por encima de otro. Como resultado, las personas están menos inclinadas a considerar su trabajo como el principal objetivo de su vida y se oponen a políticas laborales que les impiden compaginar ambos aspectos.